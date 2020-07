Descrizione di una gita al passato prossimo

La continuazione della gita

Nel mese di marzo 2019 ho fatto una gita bellissima con la mia classe di liceo classico, la 3 A; abbiamo visitato la città di Roma e abbiamo visto tantissimi bellissimi posti. Abbiamo preso il treno da Bologna nel corso della prima mattinata insieme alle nostre professoresse di matematica e di storia dell’arte e abbiamo affrontato un viaggio di 2 ore e mezza.Nel corso del viaggio abbiamo riso, scherzato, abbiamo giocato a carte e a Uno, cantato canzoni e non ci siamo mai annoiati. Le due mie professoresse hanno spiegato che cosa avremo visto nella città romana e ci hanno comunicato le nostre divisioni nelle stanze. Io sono capitata in stanza con la mia compagna Ottavia.Appena arrivati, abbiamo preso la metropolitana della linea A che ci ha condotti fino al centro della città dove abbiamo raggiunto il nostro albergo. Abbiamo fatto il check in e successivamente ci siamo divisi per andare ognuno nelle nostre stanze doppie. Sistemati i bagagli nelle nostre camere, successivamente siamo scesi nel ristorante dell’albergo per la cena. Dopo aver cenato, ci siamo intrattenuti un po’ nel parco esterno e ci siamo divertiti un po’ chiacchierando. Il giorno seguente, dopo aver fatto la colazione, abbiamo preso l’autobus che ci ha portato nel centro della città, dove finalmente è iniziata la nostra visita ai Fori Imperiali e in particolar modo abbiamo avuto modo di vedere il Colosseo; abbiamo avuto tutti delle audioguide e abbiamo iniziato la visita del maestoso monumento, è stata un’esperienza bellissima: abbiamo potuto vedere le caratteristiche architettoniche dell’Anfiteatro Flavio (com’è anche chiamato il Colosseo) e successivamente vedere il bellissimo panorama del centro dall’alto dalle gradinate del monumento. In seguito la nostra giornata è proseguita camminando per le visita delle rovine romane presenti nei pressi.In seguito, tornando indietro, siamo andati a visitare l’Altare della Patria, dove generalmente si tengono anche delle mostre molto interessanti. E’ stata un’esperienza molto emozionante. Siamo andati, sempre là vicino, a visitare anche Palazzo Venezia. Il primo giorno quindi è trascorso così, vedendo questi monumenti bellissimi. La sera abbiamo cenato sempre in albergo e ci siamo divertiti tra compagni. Il secondo giorno della gita è invece stata la volta della visita della Città del Vaticano: dopo aver fatto la fila al metal detector per i controlli prima di entrare, siamo entrati presso la bellissima Basilica di San Pietro sempre muniti di audio-guide che ci hanno spiegato le principali opere che avremo visto all’interno, come ad esempio la celebre Pietà di Michelangelo Buonarroti. La basilica si presenta maestosa e devo dire che ha entusiasmato tutti noi. Abbiamo anche visitato la Cappella Sistina di Michelangelo, che presenta degli affreschi spettacolari che ci hanno lasciato proprio a bocca aperta per la loro bellezza e raffinatezza.Sempre nella stessa giornata abbiamo visitato anche i Musei Vaticani che ci sono piaciuti tantissimo; a me in particolar modo hanno colpito le stanze dei Musei in cui erano presenti le antiche carte geografiche.Dopo abbiamo fatto un giro nei pressi di Città del Vaticano per prendere dei souvenir e siamo tornati successivamente nel nostro albergo per pernottare. Nei giorni successivi poi abbiamo avuto anche modo di fare un giro lungo via del Corso, per poi recarci anche a vedere nelle viuzze parallele il Pantheon, opera architettonica di grande bellezza, Palazzo Montecitorio che si trova in piazza del Parlamento e dove ha sede la Camera dei deputati della Repubblica italiana e anche Palazzo Madama, dove è presente il Senato della Repubblica italiana. Dopo siamo andati a riposarci presso Piazza Navona, dove abbiamo fatto uno spuntino. Gli altri giorni invece siamo andati a visitare infine il Bioparco di Roma, dove si trovano bellissimi animali e Villa Borghese, che ci ha affascinato tutti con il suo bellissimo laghetto. La nostra gita è stata bellissima e tutta la classe credo ricorderà questo viaggio per sempre, anche se oggi siamo tutti iscritti all’università e non possiamo trascorrere tutte le giornate insieme come abbiamo fatto una volta.