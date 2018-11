Would you like e -ing form

Would you like

Non cambia alla terza persona e si usa per offrire qualcosa con particolare gentilezza.

A: Would you like some coffee? (Gradisci del caffè?)

B: Yes, i would/No, i wouldn't.

da non confondere con...

do you want some coffee? (Vuoi del caffè?)

che si usa per offrire senza particolare cordialità.

Do you like coffee? (Ti piace il caffè?)

che si usa per chiedere dei gusti.

Oppure si usa per chiedere di fare qualcosa che non si è ancora programmato.

A: Would you like to go to the cinema with me? (Ti piacerebbe andare al cinema con me?)

B: Yes, i would.

In questo caso si sta proponendo di fare qualcosa che non è stato ancora programmato, quindi A non aveva ancora deciso che quella sera sarebbe andato al cinema.

da non confondere con...

A: do you want to go to the cinema with me tonight? (Vuoi venire al cinema con me stasera?)



B: Yes, i do!In questo casosta proponendo adi andare al cinema con lui dato cheha già acquistato i biglietti.

Quindi fai molta attenzione quando utlizzi Would you like e quando utilizzi il verbo Want.

-ing form

I verbi che seguono Like, Love, Hate, Prefer, ecc. (cioè i verbi che esprimono emozioni)oppure i verbi coniugati a partcolari tempi, devono presentare la -ing form.

Nei verbi che finiscono con la E, viene tolta l'ultima lettera e aggiunto -ing.

Write --> Writing

tranne per due eccezioni, be e see.

Be --> Being, See --> Seeing.

Per i verbi che finiscono con Y, viene aggiunto semplicemente -ing.

Play --> playing

Study --> studying

Se le ultime lettere del verbo seguono questo ordine, consonante-vocale-consonante, l'ultima lettera si raddoppia e si aggiunge -ing.

Swim --> Swimming

Run --> Running

Se terminano con la R, si raddoppia l'ultima lettere solo se l'accento del verbo cade sull'ultima sillaba, e si aggiunge -ing.

òffer --> offering (non si raddoppia)

prefèr --> preferring (si raddoppia)