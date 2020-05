Il verbo to do

Il verbo to do ha diversi significati e diverse funzioni all’interno della frase.Il paradigma è: to do, did, done1) Il significato base è fareEsempio: He does his homeworks2) Serve da ausiliare per costruire la forma negativa di tutti iverbi (eccetto gli ausiliari e i difettivi); in questo caso l’ordine è il seguente:• I do not see my book.Nella pratica, tuttavia do not si scrive in forma abbreviata don’t per cui I don’t see my book3) Serve da ausiliare per costruire la forma interrogativa di tutti i verbi (eccetto i verbi ausiliari e i difettivi; in questo caso l’ordine è il seguente:Esempio: Do you smoke?4) Serve da ausiliare per costruire la forma interrogativa-negativa dei verbi normali. In questo caso, se il soggetto è un pronome, l’ordine è il seguente:Se, invece, il soggetto è un nome l’ordine è:Anche in questo caso do + not si contrae e si adopera :• do not = don’t• does not = doesn’t• did not = didn’tTale forma contratta è molto usata nell’inglese moderno, soprattutto parlato5) Serve come sostitutivo di un altro verbo• He speaks French better than you do (= than you speak)6) Per rispondere ad una domanda senza dover ripetere il verbi principale, purché in essa sia usato to do• Do you like him? Yes, I do• Didin’t you go there? No, I didn’t7) Come verbo principale con un significato diverso da fare: bastare, essere conveniente, andare bene• This will not do = Questo non basterà, non andrà bene• That will do = Basta, va bene, è sufficiente• That doesn’t do = Questo non va8) Costruzioni e espressioni idiomatiche• How do you do? = Come stai?• To do the city = visitare i monumenti di una città• To have done + gerundio = aver finito di……Esempio: Hai finito di scrivere? = Have you done writing?9) To do si adopera anche in forma enfatica (davvero, proprio, veramente, prego, suvvia)Lo spero davvero! = I do hope so!Quel libro mi piace proprio = I do like that bookResta, ti prego! = Do stay!per approfondimenti vedi anche: