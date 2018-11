Must/ have to/ can

Must e have to sono utilizzati similmente per esprimere un dovere.Must è un verbo servile, pertanto segue le regole degli altri verbi modali , infatti la sua struttura non varia; non si usano gli ausiliari nelle forme interrogativa e negativa; è seguito da verbi espressi all’infinito senza -to; non precede mai un complemento oggetto Es: They must do homework today.To have to, invece, è un verbo regolare e quindi è variabile e necessita dell’uso degli ausiliari nelle forme interrogativa e negativa.Es. He has had to interrupt the dinner. = Egli a dovuto interrompere la cena.Al presente semplice si può utilizzare ‘to have got to’ invece di ‘to have to’ se si sta intrattenendo un discorso informale.Es. You have got to read this book, Paul.Nelle frasi negative must ed have to non hanno lo stesso significato.N.B. Mustn’t si usa per vietare in modo assoluto un’azione.Don’t have to viene utilizzato per indicare qualcosa che non è necessaria ma è concesso fare.Es1: You mustn't disturb.Es2: You don’t have to go out now.

Can è un verbo modale utilizzato per esprimere una capacità o opportunità. Nella forma interrogativa si usa allo scopo di ottenere il permesso di fare qualcosa.

Nella forma affermativa si costruisce con il soggetto+can+verbo principale. Nella forma negativa si usa can’t.

Es. 1: I can play guitar.

Es. 2: Can I go to Marco’s home on Thursday

Es. 3: She can speak Italian.

Es. 4: You can’t go to Marco’s home.