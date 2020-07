Lessico Inglese - Politica

absolutism=assolutismoamendment=emendamento, rettifica, correzioneanarchy=anarchiaaristocracy=aristocraziaappellate court=corte d’appelloautarchy=autarchiaauthoritarian=autoritariobalance of power theory=teoria dell’equilibrio del poterebicameralism=bicameralismobill=progetto di leggebleeding heart =buonistabully pulpit=posizione pubblica importantecabinet=gabinetto, governocampaign for sth.=fare una campagna percaucus=caucuschecks and balances=pesi e contrappesichief justice=giudice capo, presidente della Corte Supremacivil Law=diritto civilecivil liberties=libertà civiliconservative=conservatoreconstituency=elettorato (insieme di elettori)convention=convenzione, normacriminal law=diritto penaledark horse=outsider (candidato politico di cui si sa poco)delegate=delegatodemagogue=demagogodemocracy=democraziadespotism=dispotismodevolution=devoluzione, decentramentodictatorship=dittaturadissenting opinion (to disent from sth)=opinione dissenziente (dissentire da qlcs)due process=regolare processoexecutive branch=organo esecutivoexecutive order=provvedimento legislativo del presidentefilibuster/ to filibuster sth=ostruzionismo/ fare ostruzionismo sufishing expedition=indagine non autorizzataon the front burner=in primo piano (es. mettere in primo piano)front runner=probabile vincitoregerrymander, to gerrymander=modifica dei distretti elettorali per favorire un partitoGOP=partito repubblicanogrant-in-aid=finanziamento pubblicograss roots=società civile, gente comuneideology=ideologiaimpeachment=impeachmentimperialism=imperialismoincumbent=in caricaintiative=iniziativajudicial review=revisione giudiziariajurisdiction=giurisdizionelame duck=anatra zoppaleft-wing=di sinistraliberal=liberalelobby (lobbying)=gruppo di interesse (lobbismo)logrolling=voto di scambiomajority party=partito maggioritarioMcChartyism=maccartismomonarchy=monarchiamonetary policy=politica monetariamoral hazard=azzardo moralemuckraker=scandalistanomination=candidatura, nominanominee=candidatooligarchy=oligarchiaplatform=programmapolicy of redistribution=politica di ridistribuzionepolitical party=partito politicopoll=sondaggio, elezionepork barrel=compravendita di voti (inf)primary (pl)=elezioni primarieprogressive taxation (con. regressive taxation)=tassazione progressiva (con. tassazione regressiva)pundit=critico, opinionistaratify (ratification)=ratificare, convalidare, approvare (ratifica)reactionary=reazionariored tape=burocraziareferendum=referendumsilent majority=maggioranza sileziosaslate=lista dei candidatismoke-filled room=in separata sedesovereignty=sovranitàspin =propagandastump=tenere comizi, fare campagna elettoraletheocracy=teocraziatrial balloon=ballon d’essaitrustee=amministratore fiduciariotyranny=tiranniawitch hunt=caccia alle streghe