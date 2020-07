Lessico Inglese - Guerra

Lessico Inglese - La guerra

Air Force=aeronautica militareallied forces=forze alleateambush/ambush sth or sb=imboscata/tendere un’imboscata aantebellum=anteguerraarmed forces=forze armatearmory=armeriaarmy=esercitoarsenal=arsenaleartillery=artiglieriaassault=assaltoatrocity=atrocitàa battery of=un gruppo dibayonet=baionettabedroll=materassino da campeggiobivouac=bivaccobombardment=bombardamentoto breach=sfondarebrigade=brigatacaliber=calibroto call off sth=cancellare, annullarecall to arms=chiamata alle armicampaign=campagnahave a ceasefire=fare un cessate il fuococommander=comandantecorps=corpo, armato counterattack/to retaliate=contrattaccarecoup de main=colpo di manoto crack down on sth=inasprire i controlli sucurfew=coprifuocodefensive=difensivoto deploy sb (the general deployed his troops)=schierareemancipation=emancipazioneentrenchment=trinceafeint=fare una fintafieldwork=lavoro sul campofurlough=licenza,congedohostilities=ostilitàinfantry=fanteriainjured=feritojuggernaut=furia devastantelimber=agile, flessibileto marshal=schierare (le truppe), condurremassacre=massacromilitary intelligence=intelligenza militaremissile=missileto mobilize=mobilitarenavy=marina militareoffensive=offensivapatrol/on patrol=pattuglia/in perlustrazionepost-traumatic stress disorder=disturbo post-traumatico da stressquartermaster=quartiermastrorally/recovery/improvement=ripresa, guarigionerebel=ribellarsirecruit=reclutare, arruolarereinforcements=rinforziresistance=resistenzato retreat/to pull back=ritirarsito rout sb=stracciareto shell=bombardareshootout=sparatoriashot=colpo, sparosiege=assedioskirmish=scaramuccia, schermagliato surrender=arrendersito take revenge=vendicarsito be taken captive=essere fatto prigionierotank=carro armatotruce (the two sides called a truce)=treguawar criminal=criminale di guerraweapon/weapons of mass destruction=arma/armi di distruzione di massato withdraw from sth (the troops withdrew from the region)=ritirarsi dawound=ferita