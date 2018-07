L’inversione del soggetto in inglese

In inglese l’inversione del soggetto rispetto al verbo è abbastanza frequente. Essa si usa nei seguenti casi:1) Nelle interrogative dirette (per porre direttamente una domanda).Esempio:• Hai scritto la lettera = Have you written the letter?• Sono andati a scuola, ieri? = Did they go to school, yesterday?• Che cosa stai facendo? = What are you doing?• Parli inglese? = Do you speak English?2) Quando la frase inizia con so, such, here, there, howEsempio:• Ecco i tuoi occhiali = Here are your glasses• C’era molta gente = Thre were many people• Erano così = So were they• Così è la vita = Such is lifeTuttavia, se dopo here e there abbiamo un pronome personale l’inversione non è ammessaEsempio:• Eccoti = Here you are.• Ecco che arriva = There he comes3) Si adopera l’inversione anche quando con i verbi to be, toh ave e con i difettivi si omette if:Esempio:Se avessi più denaro…. = If I had more money…./Had I more money….Se io fossi in te…. = If I were you….( Were I you….4) Si adopera l’inversione anche per dare enfasi alla frase quando essa inizia con uno dei seguenti avverbi:Only + avverbio di tempo, neither, nor, ever, hardly, scarcely, luittlke, no sooner, seldom, rarelyEsempio:Soltanto allora potei parlare = Only then could I speakEssa non mi ha più parlato = Never has she spoken to me again