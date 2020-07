Everyday and medical English

Delivery room, dove viene dato il figlio ai genitori.Lens, lenti degli occhi.Enable, permettere, consentire, ti mette in condizione di fare qualcosa. Permit/allow, invece fa riferimento alle regole.Current, attualmente.Actual, vero/veramente. Actually si può utilizzare in una conversazione in cui non stavo partecipando.Esempio: actually I read.. . Permette anche di correggere le persone con rispetto. Infine permette di fare altre cose in maniera “polite”.(operating) Theatre (inglese)/theater (americano), sala operatoria. N.B.: il documento deve essere tutto in inglese o americano.Admitted, ammesso in ospedale.Drip, sgocciolare o flebo.Dress/dressing, benda.Cast, gesso.termini medici-colloquialiAlopecia-baldness (calvizie)Amblyopia-lazy eye (pigro)Angina pectoris-anginaArteriosclerosis-hardening of the arteriesCancer-a growth/lump (bernoccolo)..Stroke (ictus)Fits (spasmi)Bruise (livido)Cold (raffreddore)Cold blister (vescica)Mumps (orecchioni)Cough (tosse)Itching (prurito)Chicken pox (varicella)Puffy (gonfio)Groggy (ti svegli con l’impressione di stare male)Bug (virus)Parti del corpoLimbs (arti)Skull (cuoio cappello)Nostrils (narici)Jaw (mandibola)Cheekbone (zigomo)Eyebrow (sopracciglia)Eyelid (palpebra)Eyelash (ciglia)Gum (gengive)Eardrum (timpano)Breast (seno)Breastbone (sterno)Ribcage (cassa toracica)Rib (costole)Navel (ombelico)Groin (inguine)Nape (la parte dietro del collo)Shoulder blade (scapola)Elbow/arm joint (gomito)Thumb (pollice)Calf (polpaccio)Shin (stinco)Heel (tallone)Toe (dita dei piedi)Liver (fegato)Kidneys (reni)Bladder (vescica)Gall bladder (cistifellea)