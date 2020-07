Phrasal verbs e termini utili

Phrasal verbs

• to break through: to make a great or significant discovery/advance.Esempi: he may have broken through in his research or he had a major breakthrough last year;• to bring out: to publish, to produce, to make avaible.Esempi: he is bringing out a new science textbook;• to carry on: to continue, andare avanti.The experiment will be left to carry on overnight;• to catch someone out/catch out someone: sgamare, trovare un errore in qualcosa o in qualcuno.Esempio: the professor was irritated to have been caught out in front of so many colleagues;• to catch up on/with: aggiornarsi, c’è un gap una distanza spaziale o temporale e quindi devo fare qualcosa per raggiungere quel punto.Esempio: I need to catch up on my reading about AIDS;• to come across: to give the impression of/to be understood as. Si può dire come across well/bad, per dire dare l’impressione di essere bravo o impedito, oppure come across as con un aggettivo.Esempio: He comes across as very competent but competitive.Undergraduate student (studente non ancora laureato).Lecture=lezionelecture-based learning, impari attraverso una lezioneproblem-based learning, parti da un problema e lo risolviFellowship=ricercatoriPhd=dottorato di ricercaContinuing professional development=aggiornamenti con seminaritutor=come in Italiademonstrator=ti dimostrano ad esempio come si dissezionaapprezzarecollege tour=consultant who delivers a college training programclinacal trainer=tipo il tutor durante la specializzazioneI dottori per lavorare in inghilterra devono registrarsi al general medical councilGP=medico di base