Come esprimere la data o un periodo di tempo

Traduzione

Correzione

1. Per esprime l’anno1980 = mil neuf cent quatre-vingts/dix-neuf cent quatre-vingts2017 = deux mille dix-sept2. Per chiedere il giorno della settimanaQuel jour est-ce aujourd’hui? Aujourd’hui c’est lundi3. Per chiedere la dataLe combien sommes-nous? = Nous sommes le 3 janvier4. Per chiedere il meseQuel mois sommes nous? Nous sommes en janvier5. Con i nomi di stagione si adopera »en» se il nome inizia per «h» o vocale.Nous sommes en hiver, nous ne sommes plus en automneAu printemps les arbres fleurissent et en été les fruits mûrissent6. Davanti ai nomi dei mesi si adopera «en» oppure «au mois de» e comunque non si adopera l’articoloIn giugno/a giugno = en juin/au mois de juin7. Davanti al millesimo si adopera le preposizione semplici “de”, “à”, “en”Dal 1980 al 1985 = De 1980 à 1985Sono nato nel 1946 = Je suis né en 19468. Per esprime la data, in una lettera si adopera «le»Roma, 24 agosto 2017 = Rome, le 24 août 20179. Si adopera la preposizione semplice (“de” oppure “à”), e quindi mai l’articolo, anche davanti alle oreDomani lavoro dalle 8:00 alle 11:00 = Demain je travaille de 800 heures à 11Però: Io lavoro dalla mattina alla sera = Je travaille du matin au soir10. Davanti ai secoli o ai periodi storici «nel» si traduce con «au»:Nel XV secolo = Au XVe siècleMel Medioevo = Au Moyen Ȃge1. Quanti anni hai? Sono nato nel 1987 ed ho 30 anni2. Nel 1990 c’è stato un terremoto3. In primavera comincia a fare bel tempo4. Quest’anno vado in ferie di settembre5. Oggi non è giovedì, è mercoledì6. Francesco I è vissuto nel XVI secolo7. Non vedo Carlo dall’agosto 20108. Quanti ne abbiamo oggi?9. Ti telefonerò fra le 9:00 e le 10:0010. La Prima guerra Mondiale è scoppiata nel 1914 ed è durata fino al 19181. Quel âge as-tu? Je suis né en 1987 et j’ai 30 ans2. En 1990 il y a un tremblement de terre3. Au printemps, il commence à faire beau4. Cette année, je pars en congé en septembre5. Aujourd’hui on n’est pas jeudi, on est mercredi6. François Ier a vécu au XVI siècle7. Je ne vois pas Charles depuis août 2010/depuis le mois d’août 20108. On est le combien aujourd’hui?9. Je te téléphonerai entre 9 heures et 10 heures10. La Première Guerre Mondiale a éclaté en 1914 et elle a duré jusqu’en 1918