Verifica grammaticale francese

[h2]Verifica grammaticale[/h22]1. Sophie è appena uscita con una sua amica e rientrerà fra un’ora2. Sta per piovere: se esci ti devi ricordare di prendere l’ombrello3. Sto scrivendo una lettera e non mi posso muovere: puoi rispondere al telefono al mio posto?4. Mio fratello è appena rientrato e pensa già ad uscire un’altra volta con i suoi amici.5. Questo palazzo è stato costruito da un architetto molto conosciuto6. Conosco Sophie da molto tempo: l’ho conosciuta 10 anni fa quando frequentavamo la stessa scuola.7. Queste città sono visitate da molti turisti durante tutto l’anno.8. Chiunque voi siate, non potere entrare prima delle dieci.9. Chiunque saprebbe rispondere a tutte queste domande.10. Egli parla con chiunque senza fare attenzione a ciò che dice.11. Parla con chiunque gli rivolga la parola.12. Non li vogliamo vedere, chiunque essi siano.13. Chiunque risponderà a questo sondaggio, riceverà un piccolo regalo.14. Lo direi a chiunque mi volesse ascoltare15. Dove hai comprato questa gonna? L’ho comprata due mesi fa a Parigi16. Egli è più intelligente di te, ma studia meno.17. Ogni volta che lo incontro in città, mi saluta e mi chiede come sto.18. Qualcuno di voi ha perso l’ombrello?19. C’è qualcuno alla porta. Non, credo che non ci sia nessuno.20. Vedo che queste caramelle vi piacciono. Ne volete qualcuna?Correzione1. Sophie vient de sortir avec une de ses amies et elle rentrera dans une heure2. Il va pleuvoir : si tu sors tu dois te rappeler de prendre le parapluie3. Je suis en train d’écrire une lettre et je ne peux pas bouger ; est-ce que Tu peux répondre au téléphone à ma place ?4. Mon frère vient de rentrer et il pense déjà sortir encore une fois avec ses amis5. Cet immeuble a été construit par un architecte très connu.6. Je connais Sophie depuis longtemps ; je l’ai connue il y a dix quand nous fréquentions la même école.7. Ces villes sont visitées toute l’année par beaucoup de touristes.8. Qui que vous soyez, vous ne pouvez pas rentrer avant dix heures.9. N’importe qui pourrait répondre à toutes ces questions.10. Elle parle à n’importe qui sans faire attention à ce qu’elle dit.11. Elle parle à quiconque lui adresse la parole12. Nous ne voulons pas les vouloir quels qu’ils soient13. Quiconque répondra a ce sondage, recevra un petit cadeau14. Je le dirais à quiconque voudrait m’écouter15. Où as-tu acheté cette jupe ? Je l’ai achetée à Paris il y a deux mois.16. Il est plus intelligent que moi, mais il étudie moins17. Toutes les fois que je le rencontre en ville il me dit bonjour et il me demande comment je vais18. Est-ce que quelqu’un d’entre vous a perdu son parapluie ?19. Il y a quelqu’un à la porte. Non, je crois qu’il n’y a personne.20. Je vois que ces bonbons vous plaisent. Est-ce que vous en voulez quelques-unes ?