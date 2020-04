Aggettivi e pronomi dimostrativi in francese - Verifica

Aggettivi e pronomi dimostrativi in lingua francese - verifica

Completare con un aggettivo o un pronome dimostrativo1. Tu aimes les tartes? Oui, surtout……………………… à la crème2. Quel train vas-tu prendre? …………………….. de 14:00 heures3. Quel est ton portable ? ………………………. ou ………………………….. ?4. ………………………. photos sont vraiment très jolies5. Mon portable est……………………. qui est sur la chaise.6. Les idées de Jacques sont plus originales que…………………. de Luc.7. Le film de hier soir est plus intéressant que ………………… de dimanche.8. …… hôtel est plus cher que…………… où nous avons séjourné 2 semaines ……. été9. Ce T-shirt existe en deux modèles : ……………………. est à manches courtes et ……………. est à manches longues.10. Voilà des chaussures : je vais prendre……………………. car ………………….. ne me plaisent pas11. J’aime bien ………….. maison ; elle plus grande que…………… où tu habitais avant.12. ……………place……… est libre ; ………………… est occupée.13. Quelle est la voiture de ton père ? ……………………………. ou ………………….C’est……………… qui est garée devant l’église.14. Où est notre valise ? C’est…………….. ? Non, c’est……………., c’est……………… qui a beaucoup d’ étiquettes15. …. souliers……, je les trouve super ! Ah, non, moi, je préfère……………………..Correzione1. Tu aimes les tartes? Oui, surtout celles à la crème2. Quel train vas-tu prendre? Celui de 14:00 heures3. Quel est ton portable ? Celui-ci ou celui-là ?4. Ces photos sont vraiment très jolies5. Mon portable est celui qui est sur la chaise.6. Les idées de Jacques sont plus originales que celle de Luc.7. Le film de hier soir est plus intéressant que celui de dimanche.8. Cet hôtel est plus cher que celui où nous avons séjourné 2 semaines cet été9. Ce T-shirt existe en deux modèles : celui-ci est à manches courtes et celui-là est à manches longues.10. Voilà des chaussures : je vais prendre celles-ci car celles-là ne me plaisent pas11. J’aime bien cette maison ; elle plus grande que celle où tu habitais avant.12. Cette place-ci est libre ; celle-là est occupée.13. Quelle est la voiture de ton père ? Celle-ci ou celle-là ? C’est celle qui est garée devant l’église.14. Où est notre valise ? C’est celle-ci? Non, c’est celle-là, c’est celle qui a beaucoup d’ étiquettes15. Ces souliers-ci, je les trouve super ! Ah, non, moi, je préfère ceux-là