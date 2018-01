Traduzione di “tra/fra”

Queste due preposizioni si possono tradurre in tre modi diversi:1) “Entre” se esprimono una relazione fra due cose o due persone o anche fra più cose o persone che appartengono allo stesso gruppoFra Firenze e Roma ci sono 300 km = Entre Florence et Rome il y a 300 kmTra te e me non c’è differenza di età = Entre toi et moi il n’ya aucune différence d’âgeFra amici si può parlare liberamente = Entre amis, on peut parler librement.L’ho visto fra due poliziotti = Je l’ai vu entre deux policiers“Entre” non si apostrofa mai eccetto nelle parole composte: entr’acte – entr’ouvrir – entr’aider

2) Parmi » con i nomi collettivi o con un nome plurale che esprime una quantità indeterminata. In questi “fra” ha il significato di “in mezzo a” (= au milieu de)

Ti ho scorto fra la folla = Je t’ai aperçu parmi la foule



Fra i feriti non c’è nessun italiano = Parmi les blessés il n’y a aucun italien.

3) “dans” quando esprimono tempo (di qui a)

Me ne andrò fra due ore = Je m’en irai dans deux heures

Fra un mese l’inverno sarà finito = Dans un mois, l’hiver sera fini

Esistono anche delle espressioni particolari, molto usate:

Fra i campi = Au milieu des champs

Qualcuno fra di voi = Quelqu’un d’entre nous

Tra me e me = En moi-même

Fra un’ ora = Dans une heure

In un’ora (= il tempo che occorre) = en une heure

Traduzione

Correzione

1) Metterò la poltrona fra il divano e la finestra2) Fra due ore saremo arrivati3) Ho messo il cellulare fra i vestiti4) Tra dieci minuti sarò da te5) Fra questi turisti, nessuno parla inglese1) Je mettrai le fauteuil entre le divan et la fenêtre2) Dans deux heures nous serons arrivés3) J’ai mis mon portable parmi les vêtements4) Dans dix minutes je serai chez toi.5) Parmi ces touristes, personne ne parle anglais.