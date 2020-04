I segni ortografici in francese

1. Nella lingua francese, i segni ortografici sono cinque: gli accenti (les accents), la dieresi(le tréma), l’apostrofo (l’apostrophe), la cediglia (la cédille), il trattino di unione (le trait-d’union)2. In francese, esistono tre accenti: acuto, grave e circonflesso3. L’accento acuto si mette soltanto sulla “e” = è ed indica un suono chiuso come l’italiano “sera”.Esempio: glacé, pré, chanté4. L’accento grave si mette sulla “e” = è e sulla “a” = à. Sulla è serve ad indicare un suono più aperto come l’italiano “erba”Esempio: accès, près, frère5. L’accento circonflesso si può trovare su tutte le vocali, all’infuori della “y”. Sulla “e”, il suono diventa aperto. L’accenti circonflesso segnala la soppressione di una lettera rispetto ad francese antico, generalmente una “s”, che, in molti casi, in italiano si è invece mantenuta.Esempio: dû, fête, épître, âge6. La dieresi serve ad indicare che che una vocale si pronuncia separatamente da un’altraEsempio: Noël, haïr7. L’apostrofo serve ad indicare l’elisione delle vocali”a”, “e”, “i”Esempio: l’âme, s’il vous plaîtDa notare che il pronome”qui” non va mai eliso, altrimenti si confonderebbe con qu’ = que8. La cediglia si pone sotto la “c” (= ç) perdare il suono di “s” alla “a”, “o” e “u”, Un tempo la cediglia era una “s” che si poneva sotto la “c” per indicare che essa andava pronunciata “s”.Esempio: garçon, façade, je reçois9. Il trattino (-) serve per riunire due o più parole in una sola, in particolare per formare delle composte. Si adopera anche nella forma interrogativa con l’inversione e si colloca fra il verbo e il soggetto.Esempio: dix-huit, arc-en-ciel, y a-t-il, As-tu… ?