Roman de la Rose - Description

Le Roman de la Rose

Le récit

Le Moyen Age a produit un grand nombre d’ouvrages didactiques, par exemple les Bestiaires, description des animaux, les Lapidaires, description des pierres, les Volucraires, description des oiseaux. Le Trésor de Brunetto Latini, maître de Dante, est une encyclopédie scientifique que l’auteur a écrite en Français, parce que c’est la langue, dit-il, la plus délectable.Le Roman de la Rose est le chef-d’œuvre de la littérature didactique. Il comprend deux parties :_ la première partie est de Guillaume de Lorris, qui mourut avant de terminer son poème, la deuxième de Jean de Meung. L’élément caractéristique de cette œuvre c’est l’allégorie ; toutes les abstractions, les vertus, les vices sont représentés comme des personnages vivants.Dans le jardin d’Amour, l’auteur aperçoit une rose (= la femme aimée) qu’il voudrait cueillir. Bel accueil (= l’accueil semblable de cette femme), lui permet de s’approcher de la jolie fleur, mais bientôt Danger, Honte et Peur (= les sentiments de la jeune fille) éloignent le jeune homme. Celui-ci cherche encore à s’approcher, aidé par Franchise et Bel accueil, mais Jalousie, Danger et Male Bouche le chassent ; Bel accueil est enfermé dans une tour par les ennemis du jeune homme.Ainsi se termine la première partie.Dans la seconde partie, Raison parle longuement au jeune homme et cherche en vain à le détourner de l’amour. L’ Amant (= le jeune homme) est aidé par Amour qui avec ses soldats, Courtoisie, Pitié, etc…, lutte pour délivrer Bel Accueil. Male Bouche est tué, Bel Accueil est délivré mais les ennemis d’Amour livrent une autre bataille. Enfin, après l’intervention de Nature, le jeune homme parvient à cueillir la rose.Sous le voile de l’allégorie, on distingue aisément les sentiments des deux amants, mais la différence est profonde entre la première et la deuxième partie, bien qu’elles aient la même construction et la même action.La première partie n’est qu’un « art d’aimer », où est tracé l’idéal de la politesse.La deuxième partie a un caractère tout à fait opposé : c’est une encyclopédie scientifique et en même temps une satire violente de la société.