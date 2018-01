Réponses aux demandes de transport

Plan1. Se référer à la lettre reçue2. Rappeler le transport demandé3. Informer sur la possibilité d’effectuer le transport4. Informer sur les conditions de transport (délai, paiement, date de l’enlèvement, documents, assurance) ou sur l’envoi de tarifs5. Demander de renvoyer un document rempli6. Demander une confirmation7. Formule de politesse

1) Modelè n° 1 (réponse à une demande de transport par camion)

Objet : votre demande de conditions Palerme, le 15 octobre 2017

Messieurs

Nous avons bien reçu votre lettre du 2 courant et nous nous empressons de vous répondre.

Nous sommes en mesure d’effectuer le transport des caisses d’agrumes, à destination de Lille tous les 15 jours.

En ce qui concerne nos prix et nos conditions, vous trouverez ci-joint notre dernier tarif qui vous donnera tous les renseignements détaillés.



Nous nous permettons de vous rappeler que le règlement sera effectué par traite à 30 jours, après la réception de la facture.Nous espérons que notre offre retiendra votre attention et attendons une décision de votre part.Veuillez agréer, Messieurs, nos salutations distinguéesLe DirecteurJean Calmant

2) Modelè n° 2 (réponse à une demande de transport par bateau)

Objet : votre demande d’affrètement Marseille, le 5 janvier 2018

Messieurs,

Nous vous remercions de nous avoir consultés pour le transport de conserves de sardines à destination de Gênes.

Nous avons l’avantage de vous informer que nous pouvons prendre en charge cette livraison aux conditions indiquées dans notre tarif ci-joint. Nous vous précisons que nos prix sont nets et ils ne comprennent pas les frais de chargement et de déchargement.

Les marchandises devront nous parvenir le jour précédant le départ du cargo, prévu le 28 de ce mois, et elles voyageront, dès l’embarquement, aux risques et périls du destinataire quelle que soit les modalité indiquées par l’expéditeur.

Le paiement s’effectuera par traite à 30 jours dès réception de la facture.

Nous espérons que notre offre retiendra votre attention et vous prions d’agréer, Messieurs, nos salutations distinguées

Le Directeur

Robert Dubois

1) Modelè n° 3 (réponse à une demande de transport par avion)

Objet : votre demande de transport Paris, le 26 mai 2017

Messieurs,

Nous avons bien reçu votre lettre du 19 passé et nous vous confirmons notre disponibilité à effectuer le transport de matériel électronique à destination de Milan-Linate.

Vous trouverez, ci-joint, notre tarif ainsi qu’un formulaire. Ayez l’obligeance de nous faire parvenir ce dernier, par retour du courrier, rempli dans toutes ses parties. Dès que nous aurons ces détails, nous serons à même d’enlever la marchandise de vos dépôts.

A la fin des opérations vous recevrez la facture réglable par chèque à un mois.

Veuillez croire, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

Le Directeur

Sébastien Lebrun