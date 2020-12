Fête de Nöel et covid-19 - Composition

Cette année Noël ne sera pas le même qu’avant. À cause du virus et du confinement, on ne pourra pas se réunir comme les années passées et être nombreux au repas de veille et de midi et on ne pourra fêter non plus le Réveillon à cause du couvre-feu. C’est dommage, d’autre si on fait des sacrifices c’est pour préserver notre santé.Pour la Noël on sera seulement quatre : mon père, ma mère, mon frère et moi. Mes grands-parents seront tous : ils habitent Rome et à la suite des nouvelles règles pour combattre le virus il leur est interdit de se déplacer. Avant de commencer le repas on se téléphonera et j’ai pensé faire un vidéo. Comme ça on aura l’impression de se trouver plus près.Pour le reste, tout sera comme d’habitude : le sapin, la crèche, un repas avec de bonnes choses, un après-midi passé en famille en écoutant de la musique, en regardant la télévision ou en appelant les amis pour s’échanger des photos. Pour le repas, ma mère a pensé préparer des hors-d’hœuvres avec du saumon fumé, du jambon cuit e du foie gras, ensuite ce sera une dinde aux marrons et une petite salade verte. Comme dessert, on a pensé a une tarte aux pommes et bien sûr au panettone et au gâteau de Sienne, selon la tradition, le tout arrosé de bon vin mousseux. Selon la tradition provençale, sur la table ne manqueront pas les fruits et les fruits secs (treize en tout). La veille, on ira tous les quatre à la messe de minuit qui, cette année, sera célébrée à 20:00 heures. Au retour, après le souper on s’échangera les cadeaux de Noël. Moi, j’ai déjà pris les cadeaux.Pour ma mère, j’ai acheté une eau de parfum de Dior, pour mon père j’ai prévu une belle cravate classique en soie et pour mon frère un jeu vidéo. Pour mon grand-père j’ai pensé à un paire de gants doublés en fourrure et pour ma mère un grand châle en laine.