Réponses à une demande d’emploi

Une demande d’emploi peut avoir deux réponses possibles de la part de l’employeur éventuel: une réponse affirmative et une réponse négative.

***********************

a) Réponse affirmative

Objet : Votre demande d’emploi Grenoble, 4 janvier 2018

Monsieur,

Nous avons bien reçu votre demande d’emploi de comptable du 3 courant.

Nous souhaiterions avoir un entretien avec vous dès que possible

Nous vous prions donc de téléphoner à Monsieur Gilles Durant, tél. 40.20.15.88 pour prendre un rendez-vous

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées

Antoine Constant

Responsables Ressources humaines

*************************

b) Réponse négative

Objet : votre demande d’emploi Grenoble, le 4 janvier 2018

Monsieur,

Votre lettre du 3 courant, par laquelle vous sollicitez un emploi de comptable dans notre société, nous est bien parvenue et elle retenue toute notre attention.



Nous regrettons de ne pas pouvoir lui donner une suite favorable car l’emploi que vous sollicitez a été déjà occupé par une autre personne.Toutefois, nous prenons bonne note de votre candidature et nous ne manquerons pas de prendre contact avec vous si un des emplois auxquels vous postulez devenait libre.Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

Antoine Constant

Responsables Ressources humaines

La partie la plus importante d’une réponse négative est le paragraphe par lequel on justifie la décision prise (le refus). Plusieurs expressions son possibles :

1) Nous regrettons vivement de ne pouvoir vous répondre favorablement, ayant engagé ( engager = assumere) une autre personne pour l’emploi que vous sollicitez.

2) Nous regrettons de vous informer que, pour le moment, nous ne disposons d’aucun poste vacant qui nous permettrait d’examiner votre candidature. Nous vous donnons l’assurance que nous ne manquerons pas de prendre contact avec vous à l’avenir si le cas se présentait.

3) Nous avons le regret de vous informer qu’il nous est impossible, en ce moment, de prendre en considération votre candidature car notre personnel est déjà au complet (= al completo). Toutefois, nous ne manquerons pas de vous convoquer dès qu’une opportunité se présentera.

Si la réponse est positive, la partie centrale de la lettre c’est le paragraphe par lequel on convoque le candidat. Plusieurs expressions sont possibles :

1) Pour que (= affinchè + congiuntivo) nous puissions examiner votre candidature, nous vous invitons à vous présenter à notre siège sociale.

2) Vous vous voudrez bien vous présenter, le plus tôt possible, à nos bureaux.

3) Nous souhaitons avoir un entretien avec vous dans les plus brefs délais.