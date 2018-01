Réponse à une demande et à une offre de représentation

Objet: Réponse à votre demande Nice, le 15 décembre 2017de représentation

Monsieur,

Votre lettre du 5 décembre nous est bien parvenue et votre proposition nous a vivement intéressés.

Comme vous le savez probablement déjà, notre maison fabrique des accessoires pour automobiles qui rencontrent un succès de plus en plus croissant et elle est bien introduite dans votre pays grâce au travail de nos collaborateurs.

Veuillez trouver ci-joint, notre dernier catalogue ainsi que le tarif correspondant.

Notre contrat de représentation prévoit une commission de 8% sur le montant des commandes menées à terme.

Toutefois, nous pensons qu’il serait souhaitable que nous nous rencontrions afin d’examiner personnellement tous les termes de l’accord.

Nous serions disponibles à partir de la première semaine du mois de février : pourriez-vous nous confirmer si la période indiquée vous convient et nous préciser la date de votre arrivée?



Nous demeurons dans l’attente de votre réponse et vous prions d’agréer, Monsieur, no salutations distinguées.

*****************

Objet: Réponse à votre offre Florence, le 15 décembre 2017

de représentation

A l’attention de M. J. Conti

Messieurs,

Votre lettre du 5 courant m’est bien parvenue et je vous remercie de la confiance que vous me témoignez.

Je suis tout à fait disposé à m’occuper de la diffusion de vos articles, mais j’aimerais mieux connaître les détails de la représentation que vous m’offrez ainsi que les conditions de vente.

Veuillez donc avoir l’amabilité de m’expédier votre catalogue, votre tarif et quelques échantillons de vos fabrications.

J’aimerais également vous rencontrer pour examiner à fond vos propositions et pour mieux connaître les caractéristiques de vos articles.

Vous m’obligeriez en me fixant un rendez-.vous: je serai disponible à partir du 7 janvier prochain. Je pourrais me rendre à Nice le 8, si cette date vous convient.

Je demeure dans l’attente de votre réponse et vous prie de croire, Messieurs, à l’expression de mes sentiments distingués.

Jacques Fromentin