Quand le marketing se déchaine

Compréhension écrite -

Texte

Quand le marketing se dechaîne

Laitages, produits d’entretien ou d’hygiène, téléphone portables… les nouveautés directement surgies des services marketing se trouvent dans tous les rayons des grandes surfaces. Parfois utiles, plus souvent futiles, elles rivalisent d’imagination pour justifier des prix plus élevés.

Pendant que vous poussez tranquillement votre chariot dans les allées du supermarché exposant des sauces ou des pâtes, vous n’imaginez pas la sourde bataille qui se livre dans les rayonnages: des dizaines de nouveaux produits se bousculent pour que vous les remarquiez à votre passage. Une nouvelle boissons énergétique, le dernier parfum de votre marque de shampooing préférée, une crème dessert inédite, etc. L’institut Tns-Secodip dénombre chaque année plus de 1700 nouveautés en tout genre parmi les produits de grande consommation vendus en grande surfaces. Un recensement qui ne prétend même pas à l’exhaustivité!



Et si ces nouveaux produits se livrent une guerre sans merci, c’est que leur survie est en jeu: un produit qui ne marche pas est très vite déréférencé par la grande distribution, c’est-à-dire qu’il n’apparaîtra même plus dans les rayons. Deux ans après, plus de la moitié des lancements sont considérés comme des échecs.Les nouveaux produits sont avant tout une nécessité économique pour les entreprise: il permettent de vendre davantage ou de vendre plus cher. C’est aussi le meilleur moyen de se différencier de la concurrence. Au point qu’aujourd’hui dans la plupart des rayons, «les produits se renouvellent tous les deux ou trois ans en moyenne». mais la nouveauté est parfois relative. À côté des véritables – et rares – innovations technologiques, il faut aussi compter avec l’imagination des experts en marketing pour faire monter en gamme un produit et, par conséquent, son prix, ou pour donner l’apparence de la nouveauté à un produit qui n’a rien de nouveau.d’après «60 millions de consommateurs»Compréhension écrite1) Dans l’article on cite plusieurs produits de consommation. Classez-les dans le schéma suivantProduits alimentaires: ……….Produits d’hygiène: ……….Appareils technologiques: ………2) Dites si les affirmations suivantes sont vraies (V) ou fausses (F).1. La plupart des nouveaux produits répondent à de réels besoins desconsommateur2. Les nouveaux produits sont toujours moins chers que les anciens3. Il y a chaque année plus de mil sept cents nouveaux produits dansles supermarchés4. Les nouveaux produits connaissent tous un véritable succès5. En principes les nouveaux produits sont à meilleur marché6. Les nouveaux produits restent à la vente tant qu’ils nerencontrent pas l’intérêt du consommateur7. Un nouveau produit est un moyen pour se différencier de laconcurrence8. Il peut arriver qu’ un produit, présenté comme nouveau, endéfinitive il ne l’est pas9. L’article est une nécessité pour les entreprises qui se fontconcurrence entre elles10. Un nouveau produit ne connaît jamais d’échec

Corrigé

1) Produits alimentaires: laitage, sauces, pâtes, boissons

Produits d’hygiène: produits d’entretien, shampooing, crème

Appareils technologiques: portable

2) 1.f 2.f 3.v 4.f 5.f 6.f 7.v 8.v 9.v 10.f