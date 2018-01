La pronuncia della lingua francese



[o] = come la o chiusa della parola italiana “solo”

[Ͻ] = come la o aperta della parola italiana “corpo”

[ʃ] = come l’ italiano sc di “scena”

[Ʒ] = come il toscano “gente”

[œ] = molto simile a [Ə]

Per indicare la sillaba su cui cade l’accento,essa si fa seguire da un apostrofo

Una vocale seguita da : significa che il suono della vocale è allungato

Prima di presentare l’argomento, occorre accennare ad alcuni simboli fonetici[Ə] = suono tipicamente francese, una “e” semi muta, a volte addirittura muta[Ɛ] = e aperta, come l’italiano erba[e] = e chiusa, come l’italiano sera, stelle[y] = si può indicare anche con [ü]. E’ un misto fra una “i” e una “u”.[ã] = “a” nasale[õ] = “o” nasale[ɛ̃] = [Ɛ] nasale

Regole:

1) Di solito, l’accento cade sull’ultima sillaba:

panorama’, maison’, cahier’, journal’, mamam’

2) Se la parola termina per “e”, l’accento cade sulla penultima sillaba:

li’vre, cham’bre, voitu’re, automobi’le

3) ai = [e]

mai’son= [me’sõ] – ai’mer = [eme’]– je parlerai’ = [ƷƏ parlƏre’]

4) ou =

sou = [su] – genou’= [dƷƏnu’] – loup = [lu]

5) au/eau = [o]

chapeau = [ʃapo’]

6) = [wa[

Je dois partir = [ƷƏ dwa’ partir’]

7) ay = [èi]: payer [pèié’]

ey = [èi]: asseyez-nous [asséié‘vu]

oy = [oi]: nettoyer [néttoié‘]

uy = [ui]: essuyer [éssuié’]

8) an, en = [ã] enfant = [ãfã]

9) on = [õ] bon = [bõ]

10) u = [y] murmur = [myrmyr] – sur = [syr]

11) ç = [s] leçon = [lƏsõ’] garçon = [garsõ]

12) Le consonanti d, p, s, t, z in finale di sillaba sono mute: dépôt – pied – gros – loup – nez

13) c + i/e = [s]: centre = [sãntrƏ] - c’est = [sƐ]

14) ch = [ʃ] : chambre = [ʃãbrƏ]

15) Una «e» senza accento può essere

Muta (= non si pronuncia) se è in finale di parola ed è preceduta da una vocale:

la maladie de Marie = [la maladi’ dƏ Mari’]

Elle est partie = [Ɛl Ɛ parti’]

Semimuta [Ə]: se si trova in finale di sillaba ed è preceduta da una consonante:

Catherine est malade = [KatƏri’nƏ Ɛ mala’dƏ]

Aperta [Ɛ]: se non è in finale di sillaba (spesso, è seguita da una « r » :

Pierre arrive mardi = [piƐr’ arri’vƏ mardi’]

Le livre est par terre = [LƏ li’vrƏ Ɛ par tƐ’rrƏ[

16) Una « è » si pronuncia [e] = “e” italiana di “sera”

René va à l’école = [RƏne’ va a l’ ekϽ’lƏ]

17) « è », « ê » si pronunciano [Ɛ] = “e” italiana di “erba”

père = [pƐ’rƏ] mère = [mƐ’re] fête = [fƐ:’tƏ] – bêtes = [bƐ:’tƏ]

18) “eu”, “œu” si pronunciano [œ]

Il est vieux = [ilƐ viœ’]

19) « in », « im », « ain », « ein » si pronunciano [ɛ̃]

Le cousin = [lƏ kuz ɛ̃’]

C’est mon train = [sƐ mõ trɛ̃]

20) Il gruppo « sc » si pronuncia [s]

ascenseur = [asãsœr’]

Esercizio



Proviamo a trascrivere in fonetica alcune parole francesi

1) C’est mon père. Tu le connais?

Sɛ mõ pƐrƏ. Ty lƏ konƐ’?

2) Il est grand; il n’est pas petit.

IlƐ grã; il n’Ɛpa’ pƏti’

3) Comment tu t’appelles?

Komã ty t’apƐ’lƏ?