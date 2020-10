Pronomi personali francesi: posizione nella frase

Esercitazione

Correzione

Nella maggior parte dei casi, nella frase francese i pronomi personali o avverbiali occupano lo stesso posto che hanno in italiano, cioè davanti al verbo nella frase semplice, davanti all’ausiliare nel passé composé, dopo il verbo se all’imperativo positivo, davanti al verbo se l’imperativo è negativoEsempi di grammatica contrastiva:Gli telefono Je lui téléphoneGli ho telefonato Je lui ai téléphonéNon li abbiamo visti Nous ne les avons pas vusDigli tutto! Dis-lui tout!Non gli dire nulla! Ne lui dis rien!Non ne prendere più N’en prends plus!Andateci! Allez-y!Non ci andate! N’y allez pas!In questi esempi, in italiano e in francese, i pronomi occupato la stessa identica posizioneIn alcuni casi, i pronomi occupano una posizione diversa, cioè quando un verbo è seguito da un infinito, il pronome deve essere collocato davanti all’infinitoNon lo posso fare Je ne peux pas le faireLa devo vedere Je dois la voirGli vorrei parlare Je voudrais lui parlerI compiti, li abbiamo appena finiti Les devoirs? Nous venons de les finirStavo per telefonarti.J’étais en train de te téléphonerNon oso rivolgergli la parola Je n’ose pas lui adresser la paroleStiamo per chiamarvi Nous allions vous appelerRiscrivi le frasi seguenti utilizzando un pronome personale o avverbiale in sostituzione delle parti in grassetto1) On a proposéde jouer dans cette pièce2) Qu’est-ce qu’il a dit3) Elle a acheté un beau cadeau4) Qu’est-ce que tu as proposé de faire5) Le guide montrel’entrée di château6) Elle mange beaucoup de poisson7) Je ne bois jamais8) Il a habitét trois ans9) Ils ont parlé à tout le monde10) Il a mis du lait11) Il a misdans le thé12) J’ai rencontrésur la plage13) Il a connu ces garçons au stade14) J’ai lue dans le journal de ce matin15) Apporteà Madame Durand !16) Apporte ces paquets17) N’apporte pas ce paquet18) Il faut aller, demain.19) Tu dois inviter20) Ils viennent de finir21) Il n’ose pas parler22) Je viens de voir passer23) Achète24) N’achète pas! Il y a encore d25) Je voudrais acheter26) Nous avons achetéaux Galeries Lafayette1) On lui a proposé de jouer dans cette pièce2) Qu’est-ce qu’il lui a dit ?3) Elle leur a acheté un beau cadeau.4) Qu’est-ce que tu as proposé de lui faire?5) Le guide leur montre l’entrée di château6) Elle en mange beaucoup7) Je n’en bois jamais8) Il y a habité trois ans9) Ils en ont parlé à tout le monde10) Il y a mis du lait11) Il en a mis dans le thé12) Je les ai rencontrées sur la plage13) Il les a connus au stade14) Je l’ai lue dans le journal de ce matin15) Apporte-le à Madame Durand!16) Apporte-lui ces paquets !17) Ne lui apporte pas ce paquet!18) Il faut y aller demain.19) Tu dois les inviter.20) Ils viennent de les finir.21) Il n’ose pas lui parler.22) Je viens de le voir passer.23) Achètes-en!24) N’en achète pas! Il y en a encore.25) Je voudrais l’acheter.26) Nous les avons achetés aux Galeries Lafayette.