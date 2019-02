Esercizi di grammatica francese: imperfetto e passé composé

Prerequisito: revisionare la formazione e l’uso dell’imperfetto e del “passé composé”

1. Remplacez "aujourd'hui" par "l'année passée" et mettez le récit à l'imparfait

Aujourd'hui, je fais mes devoirs avec Sylvie, une copine de classe qui habite à côté de chez moi. Ensemble, on étudie aussi la leçon et on s'amuse. Sylvie est sympathique et je vais volontiers chez elle. Elle a beaucoup de disques et quand nous avons terminé notre travail nous les écoutons. Vers 4 heures, sa mère nous apporte le goûter, on fait aussi une petite pause et on bavarde. L'anne passée..................

2. Complétez avec l'imparfait ou le passé composé

1. Quand je (être) jeune, je (faire) du football.

2. Je lui (téléphoner) hier.

3. Qu'est-ce que tu (faire), quand je te (téléphoner)?

4. En 1960, je (avoir) 10 ans.

5. Quand je (aller) à l'école, je (prendre) toujours le bus.

6. L'année dernière, je (faire) un voyage au Mexique

7. Autrefois vous (voyager) beaucoup, maintenant vous restez volontiers à la maison.

8. Quand nous (sortir), il (commencer) à pleuvoir; nous ne (avoir) pas de parapluie et nous (se mouiller); Ne (y avoir) pas de taxi et nous (devoir) aller à la gare à pied. Quand nous (arriver), notre train (être) déjà parti. Décidemment, nous nous ne (avoir) pas de chance.

3. Soulignez la forme verbale correcte

Je (vais vous raconter - vous raconterai - suis en train de vous raconter) l'histoire de Kabir, un jeune marocain.

Au Maroc, il (n'a pas - n'avait pas - n'aura pas ) de travail et il (décide - décidera - a décidé) d'émigrer.

Il (arrive - est arrivé - il est arrivée) en France en 1995, dans une ville où il ne (connaîtrait - connaissait - connaît) personne.

Une étudiante qu'il (a rencontré - a rencontrée - rencontrait) dans le train Marseille/Lyon, lui (a conseillé - a conseillée - conseiller) de s'adresser à l'Agence pour l'Emploi. C'est ainsi qu'il (devenait - est devenu - deviendra) garçon de café.

Deux mois après, pendant qu'il (sort - sortait - est sorti) de son café, il (a rencontré - a rencontrée - rencontre) une jeune fille. Il pleuvait et la fille (était - a été - a étée) sans parapluie;

ils (font - ont fait - faisaient) un bout de chemin ensemble.

Depuis ce jour-là, ils (deviennent - devenaient - sont devenus) amis et plusieurs fois, ils (sortent - sont sortis - sortiront) ensemble.



Six mois après, ils se sont fiancés et ils (vont se marier - viennent de se marier - se marieront) au mois de janvier prochain.

4. Dites quel est le sens de l'imparfait (excuse - suggestion - reproche - jugement - proposition souhait - explication - regret)

1 Je ne pouvais pas savoir que ça vous dérangerait

2 Si on faisait la paix?

3 C'était super, ce film!

4 Je n'ai pas pu venir; j'étais malade.

5 Si seulement je pouvais partir en vacances!

6 Désole, mais j'étais en voyage

Correzione

5. Remplacez "aujourd'hui" par "l'année passée" et mettez le récit à l'imparfait

L'année passée, je faisais mes devoirs avec Sylvie, une copine de classe qui habitait à côté de chez moi. Ensemble, on étudiait la leçon et on s’amusait. Sylvie était sympathique et j’allais volontiers chez elle. Elle avait beaucoup disques et quand nous avions terminé notre travail nous les écoutions. Vers4 heures, sa mère nous apportait le goûter, ion faisait aussi une petite pause et on bavardait.

6. Complétez avec l'imparfait ou le passé composé

1. Quand j’étais jeune, je faisait du football

2. Je lui ai téléphoné hier

3. Qu’est-ce que faisais, quand je t’ai téléphoné ?

4. En 1960, j’avais 10 ans

5. Quand j’allais à l’école, je prenais toujours le bus.

6. L’année dernière, j’ai fai un voyage au Mexique

7. Autrefois nous voyagions beaucoup, maintenant nous restons volontiers à la maison.

8. Quand nous sommes sortis, il commençait à pleuvoir,nous n’avions pas de parapluie et nous nous sommes mouillés. ll n’y avait pas de taxi et nous avons dû aller à la gare à pied. Quand nous sommes arrivés notre train était déjà parti. Décidemment, nous n’avons pas eu de chance

7. Soulignez la forme verbale correcte

Je (vais vous raconter - vous raconterai - suis en train de vous raconter) l'histoire de Kabir, un jeune marocain.

Au Maroc, il (n'a pas - n'avait pas - n'aura pas ) de travail et il (décide - décidera - a décidé) d'émigrer.

Il (arrive - est arrivé - il est arrivée) en France en 1995, dans une ville où il ne (connaîtrait - connaissait - connaît) personne.

Une étudiante qu'il (a rencontré - a rencontrée - rencontrait) dans le train Marseille/Lyon, lui (a conseillé - a conseillée - conseiller) de s'adresser à l'Agence pour l'Emploi. C'est ainsi qu'il (devenait - est devenu - deviendra) garçon de café.

Deux mois après, pendant qu'il (sort - sortait - est sorti) de son café, il (a rencontré - a rencontrée - rencontre) une jeune fille. Il pleuvait et la fille (était - a été - a étée) sans parapluie;

ils (font - ont fait - faisaient) un bout de chemin ensemble.

Depuis ce jour-là, ils (deviennent - devenaient - sont devenus) amis et plusieurs fois, ils (sortent - sont sortis - sortiront) ensemble.

Six mois après, ils se sont fiancés et ils (vont se marier - viennent de se marier - se marieront) au mois de janvier prochain.

8. Dites quel est le sens de l'imparfait (excuse - suggestion - reproche - jugement - proposition souhait - explication - regret)

1. Je ne pouvais pas savoir que ça vous dérangerait (excuse)

2. Si on faisait la paix? (proposition)

3. C'était super, ce film! (jugement)

4. Je n'ai pas pu venir; j'étais malade. (explication)

5. Si seulement je pouvais partir en vacances! (souhait)

6. Désole, mais j'étais en voyage (regret)