Formuler une hypothèse

Spiegheremo questa regola, partendo dall’analisi del periodo in italianoDomani vado a sciare, se fa bel tempoDomani andrò a sciare, se farà bel tempoDomani andrei a sciare, se facesse bel tempoDomani vado/andrò/andrei a sciare = principaleSe fa/farà/facesse bel tempo = esprime l’ipotesi, cioè l’azione delle principale (vado/andrò/andrei a sciare) si realizza se si verifica l’azione introdotta dal “si”1) Il verbo della principale si traduce come in italiano ( cioè può essere al presente, al futuro, al condizionale)a.Demain, je vais faire du ski, si……….b. Demain, j’irai faire du ski, si……….c. Demain, j’irais faire du ski, si……….2) Dopo il « si » si può utilizzare solo• il presente indicativo, se la principale è al presente o al futuro indicativo• l’imperfetto indicativo se la principale è al condizionale (invece in italiano troviamo un congiuntivo imperfettoa. Demain, je vais faire du ski, s il fait beaub. Demain, j’irai faire du ski, s’il fait beauc. Demain, j’irais faire du ski, s’il faisait beauRiassumendo :• Se la principale è al presente indicativo, nella secondaria si adopera il presente indicativoJe fais un voyage, si je gagne à la loterie• Se la principale è al futuro, nella secondaria si adopera lo stesso il presenteJe ferai un voyage, si je gagne à la loterie• Se la principale è al condizionale, nella secondaria si adopera l’imperfetto indicativoJe ferais un voyage si je gagnais à la loterieN.B. Come si nota, la secondaria non richiede mai il futuro, ma soltanto il presente o l’imperfetto. Inoltre, la principale ho stesso tempo che abbiamo in italianoVediamo ora come comportarci con i tempi compostiSe la principale è al condizionale composto, la secondaria richiede il più che perfetto (avere/essere + participio passato)• Sarei venuto con voi, se avessi avuto tempoJe serais venu avec vous, si j’avais eu le temps• Avrei avuto un bel voto, se avessi studiato di piùJ’aurais eu une belle note, si j’avais étudié davantage• Sarei arrivato in orario se fossi partito primaJe serais arrivé à l’heure, si j’étais parti avant