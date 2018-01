I fonemi della lingua francese

Per indicare con più precisione la pronuncia, è necessario ricorrere ad alcuni segni dell’alfabeto fonetico internazionale. Di seguito sono riportati solo i fonemi che interessano la lingua francese. I fonemi che possono presentare problemi per gli italofoni sono: [ə] [ʁ] [y] [ã] [õ] [ɛ̃] [œ] [ø] [œ̃]

[ə] suono di una “e” appena accennato. Si trova in finale di sillaba o di parola; non si pronuncia o si pronuncia appena: petit [pəti’], le [lə], petite [pətit] oppure [pətitə]

[ʁ] Non esiste in italiano. E’ chiamata “r” uvulare e si pronuncia facendo vibrare l’ugola. Si avvicina alla cosiddetta “r moscia”

[y] come la “u” nei dialetti lombardi; un misto fra “i” e “u”

[ã] una [a] nasale, pronunciata attraverso il naso: enfant [ãfã’], lent [lã]. Di solito, corrisponde alla trascrizione an /am/en/em



[õ] una [o] nasale, pronunciata attraverso il naso. Di solito, corrisponde alla trascrizione on/om: bon ton [bõtõ’][ɛ̃] una [ɛ] nasale, pronunciata attraverso il naso. Di solito, corrisponde alla trascrizione in/im/ien: sapin [sapɛ̃][œ] è quasi identico alla [ə], ma un po’ più aperto: cœur [kœʁ], fleur [flœr].Di solito, corrisponde alla grafia eu, ɶu. + r[ø] è quasi identico al fonema [œ], ma leggermente più aperto: feu [fø][œ̃] è il corrispondente suono nasale del fonema [œ]. Dal punto di vistagrafico corrisponde a un – um: brun [bʁœ̃], quelqu’un [kɛlkœ̃’]

[…] = due parentesi quadre riportano la pronuncia del termine considerato

‘ = l’apostrofo indica che l’accento tonico cade sulla sillaba precedente

[:] = servono per allungare il suono di una vocale

Fonemi che non presentano particolari difficoltà per gli italofoni:

[a] a come in italiano

[a:] come la a italiana, ma più lunga: âme [a:m], âne [a:n]. Di solito, in questo caso la “a” si scrive “ â “

come la “b” italiana

[s] c + i: cinéma [sinema’] - c + e: cela [səla’] ç + o, a, u: garçon [garsõ’], sc+i, sc+e: scène [sɛnə]

[e] e chiusa, come l’italiano “sera”: écouté [ekute’]

[ɛ] e aperta, come l’italiano “erba”: frère [frɜ’rə], fier [fiɜr]

[ɛ:] stesso suono della e aperta, ma più lungo. Spesso, nella grafia si scrive “ ê “: fenêtre [fənɛ:’trə], bête [bɛ:’tə]

[d] d come in italiano

[f] come la “f” italiana. In alcune parole si scrive “ph”

[Ʒ] come la “g” toscana di “giardino”, dolce e un po’ strascicato

come la “i” italiana

[l] come la “l” italiana

[m] come la “m” italiana, purché non faccia parte di un suono nasale

[n] come la “n” italiana, purché non faccia parte di un suono nasale

[ɔ] “o” aperto come l’italiano “orto”: homme [ɔmə]

[o] “o” chiuso, come l’italiano “ombra”:



come la “p” italiana

[k] come la “c” gutturale dell’italiano “chiesa”: quelle [kɛl]. E’ dato da c+o, c+a, c+u, qui, que

[ʃ] corrisponde al suono italiano di “scena” - chambre [ʃã’brə], chat [ʃa]

[s] una s sorda come “sera”:

[z] una s sonora come “rosa”:

[t] t come in italiano

[v] v = come in italiano

[z] z = come in italiano

[j] rimanda alla “i” di juta. Si chiama “suono mouillé” e graficamente

corrisponde al gruppo -ill-. In questo caso, di solito, nella parola italiana corrispondente esiste il gruppo -gl-: famille [famj’ə], stylon à bille [stilo’abj’ə], million [miliõ].