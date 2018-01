Les faux amis

“Les faux amis” - “falsi amici in italiano - sono dei termini che possono trarre in inganno perché assomigliano o per grafia o per pronuncia ad una parola esistente nella lingua madre, ma con un significato totalmente differente. Quindi bisogna fare molta attenzione per non cadere in equivoci o suscitare ilarità nell’interlocutore.le code = il codiceJe ne trouve pas le code à barre sur ce produitla coda = la queueJ’ai fait la queuie pendat une heure devant le guichet

les confettis = i coriandoli

La rue est pleine de confettis pendant le Carnaval

i confetti = les dragées (f.)

Pour le mariage ont distribue des dragées à tous les amis

déjeuner = fare colazione, la colazione

Le déjeuner a été très copieux

digiunare = jeûner

J’ai trop mangé hier soir: et aujourd’hui je jeûne

la droguerie = deposito, colorificio



Il faut que j’aille à la droguerie acheter de la peinture à l’eaula drogheria = l’épicerieTu peux trouver de la moutarde de Dijon à l’épicerie d’en face.

l’escale = lo scalo di una nave

Le bateau fait escale à Marseille

la scala = l’escalier (m) oppure l’échelle

Cette cage d’éscalier edst trop étroite

la firme = l’azienda

Cette firme est connue sur tout le marché

la firma = la signature

Tu as apposé ta signature au-bas de la lettre?

le facteur = il postino

Le facteur vient de me livrer un colis

il fattore = le fermier

Le fermier habite à la campagne

la cantine = la mensa

Les élèves mangent tous les jours à la cantine

la cantina = la cave

La cave est sombre, mais fraîche

le boudin = il sanguinaccio

Le boudin est fait avec de la viande et du sang de porc.

il budino = le flan

Pour faire un flan, il faut du lait et du sucre.

le limon = il fango

Les champs sont pleins de limon, après l’orage

il limone = le citron

J’aime bien le jus de citron sur le poisson bouilli

le magazine = la rivista cartacea

J’ai acheté ce magazine pour toi

il magazzino (il negozio) = le magasin

Dans ce magasin il y a toujours beaucoup de monde.

la nonne = la suora

Les nonnes vivent dans un couvent

la nonna = la grand-mère

Ma grand-mère a 80 ans

salir = sporcare

Fais attention à ne pas te salir avec l’huile

salire = monter

Pour monter au cinquième étage tu peux prendre l’ascenseur

affolé = sconvolto

Je suis affolé par ce qui est arrivé

affollato = bondé

Ce matin, le métro était bondé

la botte (f) = lo stivale

L’Italie a la forme d’une botte

la botte = le tonneau

Ce tonneau contient du bon vin

brut = grezzo, lordo



Pour calculer le boids brut il te faut la tare et le poids net.brutto = laid, pas beauCe garçon est vraiment laid.

les appointements = lo stipendio

Quels sont tes appointements actuels?

l’appuntamento = le rendez-vous

A 15 heures j’ai un rendez-vous avec le dentiste

atteindre = raggiungere

Par là, tu peux atteindre l’hôtel en 5 minutes

attendre = attendre

Il faut attendre une heure avant que le magasin ne soit ouvert.

le cancre = un somaro (a scuola)

Robert est vraiment un cancre: il n’a que de mauvaises notes

il cancro = le cancer

Il a été atteint d’un cancer aux poumons

la case = la casella, lo scompartimrento

Mets tes affaires dans cette case

la casa = la maison

Ta maison est très grande et confortable

la corniche = il cornicione

A cause du vent, un morceau de corniche est tombé sur le trottoir.

la cornice = le cadre

Cette peinture mérite un beau cadre