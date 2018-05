Aggettivi possessivi in francese

Gli aggettivi possessivi

1.1 Per utilizzare gli aggettivi possessivi bisogna fare riferimento al possessore.Se il possessore è “Je”: mon – ma – mesSe il possessore è “tu”: ton – ta – tesSe il possessore è “il” oppure “elle”: son – sa – sesSe il possessore è “Nous”: notre – nosSe il possessore è “vous”: votre – vosSe il possessore è “Ils” oppure “elles”: leur – leurs

Per il maschile singolare : mon – ton – son – notre – votre – leur

Per il femminile singolare : ma – ta – sa – notre – votre – leur

Per il plurale, senza distinzione di generi : mes – tes – ses – nos – vos- leurs

N.B. Alla terza persona singolare non si fa, come in inglese, la distinzione fra “suo di lui” o suo di “lei” in quanto, come in italiano, l’accordo si fa con la cosa posseduta e non con il possessore

1.2 Per eufonia, davanti ad un nome femminile singolare che comincia per vocale od “h” muta si adopera l’aggettivo maschile e non il femminile

• Ma école – mon école

• Sa amie – son amie

• Ta idée – ton idée

• Sa histoire – son histoire

1.3 L’aggettivo possessivo rifiuta l’articolo determinativo

• La mia casa = ma maison

• I loro amici = leurs amis

• La vostra macchina = votre voiture

2. 2° livello

2.1 Per tradurre l’articolo indeterminativo davanti ad un possessivo, è necessario ricorrere ad un giro di parole- Con un’ idea di pluralità:• Una tua valigia = una delle tue valigie = une de tes valises• Un suo amico = uno dei suoi amici = un de ses amis• Un loro libro = uno dei loro libri = un de leurs livres• Una vostra amica = un delle vostre amiche = une de vos copines- Senza idea di pluralità• Una tua lettera = une lettre de toi/una lettre de ta part• Una vostra risposta = Une réponse de votre part

2.2 In francese l’uso del possessivo è più esteso rispetto all’italiano. Si adopera anche quando il possessivo sembra sottinteso

• Prendo la cartella ed esco = Je prends ma serviette et je sors

• Non trovo più i guanti = Je ne trouve plus mes gants

2.3 Con le parti del corpo, l’aggettivo non si adopera

• Mi sono rotto il braccio destro = Je me suis cassé le bras droit

• Ho mal di testa = J’ai mal à la tête

Tuttavia, notare la differenza:

Ho male al braccio = J’ai mal à mon bras (il dolore al braccio è abituale)

2.4 Un sostantivo preceduto da un aggettivo possessivo e da un aggettivo dimostrativo, richiede solo il possessivo

• Questa tua proposta è interessante = Ta proposition est intéressante

2.5 In Italiano, l’idea di possesso può essere espressa anche da un pronome personale posto davanti al verbo: Si è tolto il cappello.



In francese deve essere espressa dall’aggettivo possessivo:• Il a ôté son chapeau• Mettiti il cappotto! – Mets ton manteau!

2.6 In francese, il possessivo si adopera quando il possessore è un essere animato (persona o animale) oppure una cosa personificata. Se il possessore è una cosa non personificata, generalmente è sostituito da “en”

• Roma è visitata da tanti turisti: tutti ammirano la sua bellezza e i suoi monumenti = Rome est visitée par beaucoup de touristes: tout le mode en admire la beauté et les monuments

• Questo affare è delicato ed il suo risultato è incerto = Cette affaire est délicate et le succès en est incertain