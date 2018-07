La tracimazione

La tracimazione è un fenomeno di deviazione fluviale molto diffuso in quanto per verificarsi non necessita, come la cattura, di condizioni strutturali particolarmente favorevoli e non interessa solo il tronco iniziale di un corrente. Nella maggior parte dei casi,i casi di apparente cattura sono in realtà casi di tracimazione. La tracimazione è causata dal sovralluvionamento. Un fiume che attraversa una zona costituita da rocce molto friabili e facilmente soggette all’ erosione, trascina con sé un’ ingente quantità di materiali solidi, che esso deposita sul fondo valle e piano piano esso si innalza. Nel punto meno elevato, il fiume può superare l’altezza dei rilievi laterali che lo separano da una valle attigua. In questo modo le acque straripano ed il corso d’acqua, tracimando, diventa in parte affluente di un fiume contiguo.Le deviazioni causate da una tracimazioni sono molto frequenti in pianura, in cui gli alvei fluviali possono facilmente sopraelevarsi, diventando così alvei pensili e quindi più alti della campagna circostante. In questo caso è sufficiente un lieve innalzamento del livello dell’ acqua come succede in una piena per provocare la tracimazione e quindi la deviazione. La condizione essenziale che alla tracimazione faccia seguito la deviazione è che le acque trovino una configurazione morfologica nella regione circostante tali da creare condizioni favorevoli scavarsi un nuovo alveo con una direttrice diversa da quello primitivo.Nel linguaggio corrente, al posto del termine tracimazione, si adopera indifferentemente ‘esondare’ (più tecnico) e ‘inondare’, anche se la differenza è notevole. Il termine ‘esondare’ deriva dal latino ‘exundare’ (= venir fuor) e significa ‘straripare’. ‘Inondare’ deriva dal latino ‘inundare’ e significa 'allagare'. Quindi la frase corretta potrebbe essere: “L'esondazione del fiume ha provocato l'inondazione dei campi circostanti. Il termine ‘tracimazione’ ci riporta alla causa della piena e alla possibile conseguenza della deviazione del corso d’acqua