Stato della Città del Vaticano

Nata l'11 febbraio 1929 con la firma dei Patti Lateranensi, la Città del Vaticano è un' enclave nel territorio della Repubblica Italiana. Lo Stato è retto da un regime di monarchia assoluta, teocratica ed elettiva di tipo patrimoniale, con a capo il papa della Chiesa cattolica. La lingua ufficiale è l'italiano, mentre il latino è la lingua in cui sono redatti tutti gli atti emessi dalla Santa Sede. Pertanto, lo Stato del Vaticano è uno stato indipendente di cui il Papa è il capo assoluto che, in qualità di Capo della Chiesa, è anche vescovo universale e vescovo di Roma. Inoltre, lo Stato del Vaticano gode del privilegio dell’extraterritorialità per numerosi edifici, situati nella città di Roma, sede di organismi indispensabili all’attività apostolica della Santa Sede.Il centro storico è costruito sul colle Vaticano. L’origine del nome non è certa: il termine “Vaticanum” sembra che sia di origine etrusca. Alcuni studiosi sostengono, invece, che esso derivi da Vagitano, cioè dal nome della divinità che era solita chinarsi sui neonati al momento dei primi vagiti. Il territorio copre l’ Ager Vaticanus cui Nerone aveva i suoi giardini ricordati per le persecuzioni dei primi Cristiani. Dopo il riconoscimento del Cristianesimo da parte dell’imperatore Costantino, sul luogo fu edificata la prima basilica dedicata a San Pietro, intorno alla quale, più tardi furono costruiti di versi edifici civili. Per preservare la tomba di San Pietro, collocata all’interno della basilica, Papa Leone IV fece circondare la chiesa da potenti mura, chiamate mura leonine; nel corso dei secoli, altri pontefici hanno fatto costruire delle mura a tal punto che l’attuale città del Vaticano è quasi interamente circondata da mura. I confini, oltre ad essere delimitati dalla cinta muraria, dalla parte di Piazza S. Pietro, essi sono rappresentati da una linea di travertino che congiunge le due estremità del colonnato del Bernini.Il territorio del Vaticano si estende su di una superficie di circa 440.000 metri quadrati ed ha la forma di un trapezio con la base maggiore rivolta verso sud. Gli uffici occupano circa 55.000 metri quadrati della superficie totale mentre la parte restante è quasi totalmente adibita a giardini.La sua popolazione è di circa 1000 abitanti, la cui cittadinanza è legata alla residenza e non all’origine. In qualità di Stato sovrano, il Vaticano dispone di una propria giurisdizione civile e giudiziaria, batte moneta, emette valori postali e si distingue con una bandiera gialla e bianca con lo stessa pontificale. Dispone anche un esercito con funzione di guardia del territorio e guardia d’onore (le guardie svizzere, chiamate così così perché recrutate fra i giovani di nazionalità svizzera di religione cattolica). Possiede inoltre una centrale elettrica, un’emittente radio (Radio vaticana), di un centro televisivo (CTV), di una testata giornalistica (L’Osservatore romano), una stazione ferroviaria (Roma S. Pietro) e rappresentanze diplomatiche in tutti i paesi del mondo.Il Governatore vigila sul buon funzionamento dei diversi servizi e degli organisti statali. Ha il controllo del servizio postale e della Direzione Generale dei Monumenti, dei servizi tecnici ed economici, dello Stato Civile. Non disponendo di negozi, “l’Annona”, una sorta di supermercato che vende ogni genere di articolo, il cui accesso è riservato esclusivamente ai cittadini del Vaticano, provvede all’acquisto di tutti i generi alimentari necessari alla popolazione.