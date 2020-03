Siviglia - Riassunto

Siviglia

- È la capitale dell'Andalusia, è una città che riceve un turismo nazionale e internazionale, grazie alla grande importanza del suo patrimonio artistico e culturale.- È la città che meglio riflette i temi spagnoli e riunisce gran parte della cultura del sud del paese.- Si trova sulle rive (=sponde) del fiume Guadalquivir, che ha un importante porto fluviale.- Qui sono passati Cartaginesi, Fenici e Romani, ma è la presenza degli Arabi che è ancora viva in città.- Nel cuore della città si trova il pittoresco quartiere di Santa Cruz, il quartiere vecchio della città, dove si trovano i monumenti più importanti della città: La Cattedrale e la Giralda, dove si trova la tomba di Cristoforo Colombo; la Giralda, il campanile della Cattedrale, in origine era un minareto arabo, poi trasformato in torre cristiana; l'Archivo de Indias, dove si conserva la documentazione sulla colonizzazione del Nuovo Mondo e gli Alcazares reali, che fu la residenza dei re spagnoli e dove la famiglia reale soggiornò durante le loro visite a Siviglia.- Vicino al quartiere si trova la Torre del Oro, che faceva parte dell'antica cinta muraria islamica e che serviva a controllare l'ingresso al porto della città.- Un altro luogo da visitare è il Parque de Maria Luisa, dove si trova la bellissima Plaza de Espana.