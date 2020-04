Singapore - Tterritorio, popolazione ed economia

Singapore - Il territorio, la popolazione e l’economia

L’isola di Singapore è situata all’estremità meridionale della penisola malese da cui è separata dallo Stretto di Johore, che in nessun punto arriva ad una larghezza di 20 chilometri. Nel 1965, Singapore decise di staccarsi dalla federazione della Malaysia e di proclamare la propria indipendenza, pur restando nell’ambito del Commonwealth.Au sud dell’isola si trova un altro canale, lo Stretto di Singapore, che separa la città da tre isole indonesiane, Bintan, Batam e Bulan. Quindi, l’isola si trova in una posizione privilegiata, in un punto che rappresenta il passaggio obbligato di tutti i traffici marittimi da e per l’Estremo Oriente. L’isola fu acquista dagli Inglesi nel 1819 per 30.000 dollari che fecero della città il perno della loro presenza militare nel Sud-Est asiatico. Successivamente, la città l’isola fu collegata con Johore Bahru, la città malese aldilà dello Stretto di Johore, con un tronco ferroviario su cui corre anche una strada.L’isola ha un territorio sostanzialmente pianeggiante; il punto più alto raggiunge i 177 metri di altitudine ed è da qui che nascono i principali corsi d’acqua. Sul suol cresce una foresta sempre verde, mentre la costa è ricca di mangrovie. Il clima dell’isola è decisamente equatoriale cioè molto caldo ed umido d’estate e da novembre a febbraio mitigato un po’ dal monsone che spira da nord-est.La popolazione raggruppa 5.500.000 di persone, di origine cinese, malese o indiana. Più del 70% degli abitanti sono cinesi e sono questi che hanno spinto affinché Singapore si staccasse dalla Malaysia per poter così conservare i numerosi privilegi che derivano dal ruolo di porto commerciale e di emporio e che sono all’origine di un livello di vita nettamente superiorerispoetti agli altri stati malesi.L’ economia si basa oltre che sulle attività commerciali anche su quelle agricole e industriali. Si coltiva caucciù, noci di cocco e tabacco a livello di agricoltura di piantagione mentre l’agricoltura di sussistenza è prevalentemente orientata verso la coltura di frutta e ortaggi, utile per l’approvvigionamento della città. Dal punto di vista industriale, sono presenti numerosissime aziende che coprono una larga gamma di prodotti: industrie della gomma, fonderie, cantieri navali, tessili , elettronica, raffinerie del petrolio, chimiche, ingegneria meccanica e scienze biomediche. L’economia d Singapore è considerata la più libera del mondo e attrai lavoratori dalla Cina, dalla Malesia, dall’India e da tutte le parti del mondo.Il settore più importante è comunque il commercio e i docks de porto vengono continuamente potenziati per far fronte al costante incremento del traffico. Da segnalare che tutti i maggiori gruppi finanziari mondiali hanno sede a Singapore.L’isola anche una destinazione turistica molto popolare e sede di due aeroporti internazionali sulla rotta di Sidney in Australia e di Londra.