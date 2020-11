Ricerca Lombardia

La Lombardia

Il territorio

Il fiume più importante della Lombardia è il Po' che è anche il fiume più grande d'Italia e a seguirlo troviamo l'Adda e l'Oglio. La Lombardia è ricoperta da centinaia di laghi piccoli e grandi sia di origine naturale che antropica i più importanti sono il Lago Maggiore, Il lago di Garda e il Lago di Como, tutti di origine naturale. La Lombardia è una vasta regione situata nel Nord Italia confinante a Ovest con il Piemonte, a Est con il Veneto e il Trentino-Alto-Adige, a Sud con l'Emilia Romagna e a Nord con la Svizzera. Il territorio lombardo è principalmente composto da pianure e da montagne, la restante parte (solo il 12%) è pianeggiante.

Il clima

Il clima lombardo è molto variegato a causa delle differenze morfologiche del territorio, infatti possiamo trovare in pianura e nell’entroterra un clima caldo e afoso in estate e freddo con frequenti nubifragi e nevicate in inverno. Sui rilievi invece il clima è tipicamente montano.

La popolazione

La Lombardia è la seconda regione italiana per numero di abitanti dopo la Campania, infatti presenta una densità abitativa di circa 415ab/Km2, doppia rispetto a quella Nazionale di appena 200ab/Km2. La maggior parte della popolazione è concentrata nelle province di Brescia e Bergamo e nella città di Milano dove possiamo trovare una densità abitativa di quasi 7500ab/Km2.

L'economia

L’economia della Lombardia si basa sull’unione di tutti e, infatti nel settore primario è sviluppata l’agricoltura, ma nonostante tutti i macchinari e le tecnologie impiegate, soddisfa solamente il 60% del fabbisogno. Un altro ambito che negli ultimi decenni si è evoluto in maniera esponenziale è il settore terziario che conta alcune delle industrie più all’avanguardia d’Italia. Inoltre a Milano risiede lainfatti la Lombardia è considerata la capitale della finanza Italiana.