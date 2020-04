Shangai: storia, turismo e economia

Shangai, come Pechino, costituisce una municipalità posta sotto la diretta autorità del potere centrale e conta 29 milioni di abitanti distribuiti su di una superficie di quasi 6.500 chilometri quadrati e quindi con una densità enorme. Poiché la città è situata sulla confluenza del fiume Su-chou con lo Huang-pu, sulla sponda, meridionale della foce dello Yang-tze kiang, Shangai è il primo porto della Cina, oltre al primo centro industriale e commerciale del paese.Infatti, Shanghai è vista come capitale economica della Cina: grazie allo sviluppo dei decenni passati Shanghai è un centro economico, finanziario, commerciale e delle comunicazioni di primaria importanza della Repubblica Popolare Cinese. Il suo porto, il primo del Paese, è uno dei più trafficati al mondo assieme a Singapore e Rotterdam.Antico villaggio di pescatori, diventò un attivo porto fra il X e il XIII secolo quando assunse il nome attuale che significa “dominatore del mare”. Raggiunse,però, la massima importanza quando, nel 1842, diventò uno dei cinque porti cinesi aperti agli stranieri. Accanto alla vecchia città cinese, si sviluppò allora una città nuova, con le varie concessioni europee che le dettero l’aspetto di una città moderna.. Parallelamente, furono incrementate diverse attività; infatti, vennero aperte banche, avviate imprese commerciali, industrie manifatturiere, lavorazione di tabacco, fabbriche di sapone, gomma, industrie siderurgiche e meccaniche.Per la sua prosperità economica ed il suo carattere cosmopolita, Shangai fu il principale caposaldo del partito comunista cinese che fu fondato nella città nel 1921. Dopo l’avvento del regime comunista, in seguito alla rottura dei rapporti con l’estero, si ebbe una crisi del movimento commerciale, che tuttavia fu superato con il graduale inserimento della città nella nuova economia dello Stato. Nel corso degli ultimi anni, Shangai si è estesa ulteriormente con la costruzione e l’ampliamento di numerose città satelliti a vocazione industriale. Nel settore dell’industria, lo squilibrio esistente tra industria pesante e industria leggera è stato riassorbito e la siderurgia,la costruzione meccanica e l’industria elettrica e chimica si sono sviluppate non solo dal punto di vista della quantità e della qualità, ma anche da quello della varietà. Preminente nell’industria meccanica è la produzione di navi di grande tonnellaggio, autoveicoli, camion, macchine utensili, apparecchi di precisione. L’industria leggera comprende fabbriche di biciclette, orologi, macchine da cucire, apparecchi radio, tecnologia informatica, prodotti medicinali, concimi, insetticidi, materie plastiche oltre alla filatura e alla tessitura di cotone, lana e seta. Particolare importanza ha l’industria elettronica e di componenti informatici in genere. La vivacità economica della città è rappresentata dai numerosi e moderni grattacieli del distretto finanziario di Pudong. Il distretto, che è diventato una zona pilota per le riforme economiche integrate, riproduce l'aspetto dei maggiori centri finanziari statunitensi ed europei e ospita gli uffici di numerose imprese straniere. Pudong testimonia la storica vocazione internazionale della città e il ruolo di Shanghai all’interno dio un’economia molto dinamica.Shangai presenta anche numerose attrattive turistiche che ci rimandano all’arte e alla cultura del XX secolo. Interessanti sono gli edifici risalenti alle concessioni europee, fra cui, i più significativi sono quelli delle concessione francese.