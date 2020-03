Settori di produzione - Riassunto

Settori di produzione

Il settore primario

Il settore secondario

Il settore terziario

Questo settore comprende l'estrazione e la produzione delle risorse naturali della terra, come il carbone e il legno. L'agricoltura, l'estrazione mineraria, la pesca e la silvicoltura sono gli esempi principali di produzione primaria.Questo settore lavora i materiali naturali del settore primario per produrre prodotti finiti.La produzione alimentare, la produzione di automobili e l'edilizia sono esempi di industrie secondarie.Un gran numero di industrie non producono prodotti fisici, ma forniscono servizi ai consumatori e ad altre imprese. Questo settore comprende il commercio al dettaglio, i trasporti, le banche, l'istruzione e molti altri ancora. E negli ultimi anni si è sviluppato il settore del terziario avanzato, o chiamato anche quaternario, che tratta la parte del terziario che è più a contatto con la tecnologia.In passato, la maggior parte delle persone lavorava nelle industrie primarie. Oggi la situazione è molto diversa. Dopo la rivoluzione industriale, milioni di lavoratori hanno lasciato l'agricoltura e l'industria mineraria per trovare lavoro nell'industria manifatturiera. Oggi, il settore industriale è in declino: la gente spende di più per i servizi ai consumatori, come le banche, le assicurazioni e le comunicazioni.