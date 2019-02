Scogliere coralline

Molte piccole isole dell’Oceano pacifico sono di origine corallina. I coralli sono animali marini che vivono in colonie dall’aspetto simile a tanti rami di piccole piante terrestri. Infatti, questi esseri viventi si circondano, per difendersi, con una specie di corazza di materiale calcareo. Nelle acque calme prosperano i coralli ramosi, delicati e dall’aspetto più elegante. Dove, invece, i mare batte con le sue onde, si trovano forme più compatte e grosse. Nella costruzione di uno scoglio corallino, i coralli, ed in particolare le madrepore, cioè i coralli costruttori, preparano l’intelaiatura; sarà poi il mare a consolidare tutta la sua massa porosa e fragile, trasportandovi e accumulandovi ogni sorta di detriti di origine inorganica e organica quali fanghi, pietre, sabbie, gusci e conchiglie di animali morti. Le scogliere coralline sono di tre tipi:1) banchi o frange, sorta di cordone litoraneo che parte dai margini della terraferma e si estende a ventaglio2) barriere, scogli che si allineano in modo parallelo alla costa da cui sono divisi da una laguna o da un canale, che può essere largo da poche centinaia di metri ad una e anche più decine di chilometri. Molto famosa è la Grande Barriera australiana lunga 2400 chilometri e larga fino a 150 chilometri. Essa è situata di fronte alla costa orientale dell’Australia. Lo specchio di mare racchiuso fra la costa e la Grande Barriera è largo da 10 ain180 chilometri e disseminato di numerosissimi e piccoli scogli. Se questa barriera ripara la costa australiana dalla furia dei marosi, è però di grande ostacolo alla navigazione; numerosi, infatti, sono gli scogli affioranti, stretti e pericolosi i passaggi anche se segnati da fari luminosi.3) Atolli, isole coralline, a forma i anello che racchiude una laguna più o meno comunicante con il mare aperti attraverso un’interruzione dell’anello stesso. L’origine dell’atollo si spiega con fatto che intorno ad un isolotto si sono sviluppati i coralli; mentre questi ultimi continuano la loro crescita, l’isolotto subisce un abbassamento fino ala completa sommersione, lasciando quindi una laguna limitata dall’anello corallino.