Ricerca Iraq

L'Iraq, ufficialmente Repubblica d’Iraq si trova in Asia occidentale.Confina con Turchia a nord, Siria a nordovest, Giordania a ovest, Arabia Saudita e Kuwait a sud e Iran a est.Il suo territorio corrisponde approssimativamente al territorio dell'antica Mesopotamia.La prima civiltà ad occupare l’attuale territorio dell’Iraq fu il quella sumera, seguita poi da quella degli Accadi, dei Gutei e dei Babilonesi. Quest’ultima crollò in mano ai Cassiti, che dominarono la regione fino all’arrivo degli Assiri. I territori furono poi occupati dall’Impero Persiano e infine da quello macedone, guidato da Alessandro Magno. La religione venne sottomessa da Diocleziano, che la rese una provincia dell’Impero Romano, sino alla conquista degli Arabi, i quali vennero poi sconfitti dai Mongoli, sottomessi successivamente dagli Ottomani. Al termine del primo conflitto mondiale il paese subì una dominazione britannica, dalla quale divenne indipendente il 14 luglio 1958, data di proclamazione della Repubblica.L’etnia prevalente è quella araba con una consistente minoranza curda concentrata soprattutto nel Nord-Est del paese. La popolazione è in prevalenza musulmana sciita; diffuso è l’islamismo sunnita e nel paese vi sono minoranze cristiane.La costituzione sancisce che l’Iraq è l'Iraq è una Repubblica parlamentare, federale, democratica, islamica. Il potere è amministrato dai tre principali gruppi all’interno del paese: l’esecutivo è gestito da un Presidente della Repubblica, carica per lo più onorativa, che spetta ad un turco, da un Primo Ministro, sciita, e da un Presidente del Parlamento, sunnita.Il potere legislativo spetta al Parlamento, composto da 328 membri eletti su base proporzionale.Il territorio è suddiviso in 18 governatoratiL’economia iraquena è debole, a causa dell’instabilità politica e militare che caratterizza la regione. Importante è l’agricoltura, favorita dalla presenza di acqua, in particolare quella del Tigri e dell’Eufrate, caratteristica che nei millenni passati portò all’insediamento e alla nascita delle prime civiltà. Il settore però è condizionato dalle decisioni della Turchia, che controlla la parte alta del corso dei due fiumi. L’industria è stata molto danneggiata dai conflitti bellici e di conseguenza è poco sviluppata. Il comparto più sviluppato è quello legato all’estrazione del petrolio.Il turismo, un tempo fiorente, è perennemente ostacolato dai conflitti, i quali hanno distrutto gran parte dei reperti risalenti alle antiche civiltà e dal terrorismo, che spinge i turisti a scegliere altre mete più sicure. La principale fonte di commercio è rappresentata dai mercati cittadini. L’economia si basa soprattutto sull’esportazione di petrolio, bene nazionalizzato.