Burkina Faso - ex Alto Volta

Anticamente, l’Alto Volta comprendeva tre regni, a seconda delle etnie che abitavano la regione. In seguito all’occupazione coloniale francese, entrò a far parte della colonia Alto Senegal-Niger, dalla quale, nel 1919, fu staccato. Nel 1932, tenendo conto delle affinità etniche delle varie popolazioni presenti ,fu smembrato tra i tre territori confinanti (Niger, Sudan francese e Costa d’Avorio), ma la sua integrità fu ricostruita nel 1947 quando l’Alto Volta diventò territorio d’Oltremare francese.Nel 1958, diventò una Repubblica, all’interno della Communauté française e nel 1960, acquistò l’indipendenza e cambiò il nome in Burkina Faso che significa “terra degli uomini integri”. Da allora in poi, è stato tutto un susseguirsi di crisi, colpi militari,dittature ecc..Da qualche anno sembra che la situazione politica si sia normalizzata. La forma di governo è una Repubblica semi-presidenziale. Il Burkina Faso non ha sbocchi sul mare e confina con il Mali, il Niger, il Benin, il Togo, il Ghana, la Costa d'Avorio.Il territorio è costituito da un vasto altopiano abbastanza uniforme, con un’altitudine media che varia fra 300 e 400 metri., inciso dalle valli percorse dai rami superiori del fiume Volta (Volta nero, Volta bianco, Volta rosso) e dal corso superiore del Comoe.Il clima è caratterizzato da una stagione secca che va da novembre a maggio e da una più breve e piovosa da giugno a ottobre. Tuttavia le piogge sono molto più frequenti ed abbondanti nelle zone meridionali del paese.Il paesaggio predominante è quello della savana che si presta ad essere coltivata laddove le precipitazioni sono più abbondanti.Fra tutti i paesi africani il Burkina Faso è quello la cui popolazione è rimasta più omogenea e che ha saputo resistere all’influenza dell’ Islam. La capitale è Ouagadougou con circav2.200.000 abitanti. Esso costituisce un importante centro commerciale e industriale con un certo interesse turistico. A Ouagadougou si tiene ogni due anni una delle più importanti fiere di prodotti artigianali dell'intera Africa, il SIAO (Salon International de l'Artisanat de Ouagadougou). Le possibilità lavorative offerte dal paese non sono numerose per cui gli abitanti costituiscono un’importante risorsa di mano d’opera per alcuni paesi vicini, soprattutto in certi momenti dell’anno, come la costa d’Avorio o il Ghana.Le risorse economiche più significative sono l’agricoltura e l’allevamento. Presenti sono anche alcune culture industriali come il cotone, il sisal, la canna da zucchero, le arachidi. Tuttavia, nella maggior parte dei casi si tratta di un’agricoltura di sussistenza. L’industria non è molto sviluppata Il sottosuolo è ricco di manganese, di rame e di calcare, utile per la produzione di cemento a suo volta necessario per la costruzione di infrastrutture e per razionalizzare la produzione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici. Circa il 46% della popolazione – corrispondente alla metà della popolazione delle campagne - vive sotto la soglia della povertà, La sicurezza alimentare della popolazione è a rischio. Le principali cause della povertà rurale sono: la limitata fertilità delle terre coltivabili; l’insufficienza dei sistemi di comunicazione e di trasporto e ampie variazioni delle condizioni climatiche.