Ricerca approfondita sul Libano

Libano

Posizione

Territorio

Popolazione

Storia

Ordinamento dello Stato

Economia

Il Libano o Repubblica libanese è situato nel Vicino Oriente, che confina a nord e ad est con la Siria e a sud con Israele, mentre ad ovest si affaccia sul mar Mediterraneo.Il territorio, in prevalenza montuoso è attraversato dalla catena dei Monti del Libano.La popolazione aderisce a numerosi credo religiosi, a tal punto che sono riconosciute 18 religioni, di cui le principali sono confessioni cristiane, musulmane ed ebraiche.A partire dal 1200 a.C circa, la costa viene colonizzata dai Fenici, i quali esercitarono per molto tempo la talassocrazia e portarono ad un alto livello l’artigianato e i commerci, diffondendo la scrittura alfabetica. Nella regione sopravvengono poi i Babilonesi, a loro volta sopraffatti dai Persiani. Il definitivo declino dei Fenici arriva quando Alessandro Magno, nel IV secolo a.C., ellenizza gradualmente la Fenicia, che viene poi conquistata nel 64 a.C. da Pompeo il Grande per venire annessa alla Siria, una delle tante province romane. Con la caduta dell’impero romano entra a far parte dell'impero bizantino d'Oriente. A partire dal XVI secolo il Libano finisce sotto l’influenza degli ottomani.Dopo la prima guerra mondiale diventa parte dei possedimenti francesi, ottenendo la completa indipendenza solo dopo il secondo conflitto globale, nel 1944.In base a una convenzione costituzionale, mai scritta, le più alte cariche dello stato sono assegnate ai tre gruppi principali: il capo dello Stato è cristiano maronita, il capo del Governo è musulmano sunnita e il capo del Parlamento è musulmano sciita.Dal punto di vista costituzionale, il Libano può essere definito una Repubblica poichè il capo dello Stato condivide il potere esecutivo con il primo ministro. Il potere legislativo è affidato all'Assemblea dei Deputati, composta da 128 deputati, eletti ogni cinque anni mediante suffragio universale diretto.Prima della guerra civile (1975-1990) l’economia libanese era fiorente, in particolare grazie al settore commerciale e a quello bancario. Beirut era considerata la capitale finanziaria del Medio Oriente. La guerra civile, l’invasione israeliana del 1982 hanno provocato effetti devastanti sull’economia del paese: la distruzione di numerose fabbriche, la stagnazione degli scambi commerciali e un sensibile decremento degli investimenti stranieri e del turismo, l’aumento della disoccupazione e dell’inflazione.L’agricoltura impegna solo una piccola parte della popolazione attiva. Vengono coltivati prevalentemente tabacco, frutta, cereali e ortaggi; vengono allevati caprini, ovini e bovini.La raffinazione del petrolio è stata gravemente danneggiata durante la guerra civile ed è ora in graduale ripresa.L’industria, che opera attraverso impianti di dimensioni medio-piccole, è attiva soprattutto nei settori tessile, delle calzature, della carta e dei materiali da costruzione. Sono presenti saline e vengono estratti minerali di ferro, carbone, rame e fosfati.Il commercio ha sempre avuto un’importanza fondamentale nell’economia libanese; fino alla metà degli anni Settanta molte aziende straniere, attratte dalla politica di favore nei confronti degli investimenti esteri, possedevano filiali a Beirut e il clima, l’ambiente e i resti di antiche civiltà attraevano numerosi turisti. A causa della guerra civile, tuttavia, il settore ha riscontrato un grave crollo