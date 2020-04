Repubblica di Gibuti - Descrizione

Gibuti o Repubblica di Gibuti è uno stato dell’Africa orientale che si affaccia sullo stretto di Bab el-Mandeb che segna la transizione fra il Mar rosso ed il Golfo persico. I suoi limiti terrestri sono costituiti dall’Eritrea, dall’Etiopia e dalle provincie del nord della Somalia che prendono il nome di Somaliland, che però non hanno nessun riconoscimento internazionale.Il territorio, che a quel tempo aveva il nome di Côte française des Somalis è stata una colonia francese dal 1884. Dopo la seconda guerra mondiale, è diventata territorio d’oltremare della Repubblica Francese; lo statuto del 1957 dotò il paese di un’autonomia esterna con un proprio governo presieduto da un governatore. Nel 1967m a causa di una forte stabilità interna, si ebbe u referendum per stabilire il futuro del paese. All’interno, la popolazione era composta da due gruppi: gli Afar che sostenevano i legame con la Francia e gli Issa che appoggiavano una completa indipendenza ed una futura incorporazione con la Somalia. Il referendum decise per il mantenimento dell’amministrazione francese e per un ampliamento dell’autonomia locale. In base allo statuto del 1967, il territorio assunse la denominazione di Territorio francese degli Afar et degli Issa. Nel 1947, la Francia concesse l’indipendenza e da allora si parla di Repubblica di Gibuti.Il territorio che occupa una posizione strategica dal punto di vista economico e commerciale, è di origine essenzialmente vulcanica; il rilievo è costituito da pianori rocciosi e basaltici che raggiungono un’altezza di 1654 metri. Nella parte meridionale del paese sono frequenti sorgenti termali e fumarole. Esistono anche dei fiumi, che, però, non riescono a sfociare in mare a causa del clima caldo e secco che contribuisce al loro prosciugamento. Infatti, le condizioni climatiche sono caratterizzate da una grande aridità e da temperature torride che, pur essendo un po’ attenuate sugli altopiani impediscono una vegetazione rigogliosa. Pertanto, il paesaggio ha l’aspetto di un deserto pietroso con qualche pianta xerofila che, quindi, non ha bisogna di acqua per vivere. Lungo i corsi d’acqua si trovano delle foreste di acacia di tamerici di palme e sulle pendici delle montagne alcuni boschi di piante sempre verdi. A causa dell’aridità del suolo,la superficie riservata all’agricoltura è molto ridotta. Essa è presente sulla fascia costiera e nelle oasi interne. Si producono legumi, ortaggi e miglio. Dalle foreste provengono modeste quantità di gomma arabica e di incenso. La pesca è utilizzata solo per l’alimentazione locale e serve anche per la fornitura di spugne e di ostriche perlifere. Pertanto, la principale risorsa economica resta l’allevamento degli ovini e dei caprini. Il sottosuolo che sarebbe ricco di zolfo e di petrolio non viene adeguatamente sfruttato e l’attività industriale è pressoché inesistente per carenza di mano d’opera specializzata, anche se non manca una buona quantità di energia idroelettrica. Per tutti questi motivi, la bilancia commerciale èi n forte deficit e tutto il necessario alla sopravvivenza deve essere importato.La capitale, Gibuti, conta circa 600.000 abitanti contro una popolazione totale che si aggira sugli 800.000. Il porto è uno dei più attivi del Corno d’Africa ed una linea ferroviaria lo collega con l’Etiopia, favorendo cos’ il commercio con i due paesi.