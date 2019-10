Principali monti d'Europa

Quali sono i monti d'Europa

Il continente europeo può essere suddiviso in due grandi zone: le catene montuose del nord e quelle del sud. Le prime hanno forme arrotondate e appaiono poco numerose, le catene montuose del sud hanno cime appuntite a sono più numerose.Le catene montuose del nord hanno prevalentemente un’altezza modesta e cime arrotondate. Il nord Europa si caratterizza per la presenza delle catene montuose più antiche del continente. Le principali sono le alpi scandinave e i monti urali.Nella fascia centrale sorgono gruppi montuosi poco elevati come la selva boema, il massiccio renano e il massiccio centrale. In Gran Bretagna ci sono i monti più antichi del continente, i monti grampiani e i pennini.Le catene montuose del sud sono numerose e le loro cime sono elevate. Ciò è dovuto alla loro recente formazione. Tra queste troviamo le alpi, la vetta più alta è il monte bianco. Poi troviamo in Italia gli appennini.Nella parte meridionale del continente europeo il territorio è prevalentemente montuoso e vulcanico. Le pianure prevalgono nelle regioni del nord.La parte nord- orientale dell’Europa è occupata dalla più vasta pianura del continente, chiamata Bassopiano Sarmatico. Nella parte sud occidentale le pianure sono meno estese come il Bassopiano Francese, la Pianura Padana.