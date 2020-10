Polonia - Informazioni

La Polonia

Settore primario

Settore secondario

Settore terziario

La Polonia ha come capitale Varsavia e fa parte dell’Unione Europea dal 2004.Si affaccia: sul mar BalticoConfina : a ovest con la Germania,a sud con la Repubblica Ceca e con la Slovacchia,a est con l'Ucraina e la Bielorussia,a nord-est con la Lituania e la Russia.il 90% del territorio è pianeggiante, i rilievi si trovano prevalentemente a sud.È diviso morfologicamente in tre regioni, da nord a est:La regione settentrionale: si estende dal mar Baltico fino a Varsavia, la costa è bassa e sabbiosa.La regione è pianeggiante, verso l’interno si trovano le colline Moreniche (200 m)La regione centrale: é occupata da pianure alluvionali è percorsa da fiumi la Vistola e l’Odra, le pianure sono solcate da valli .Questa regione è molto sfruttata per l’agricoltura.La regione meridionale: comprende una regione pedemontana (600m circa) più a sud si trovano le catene montuose dei Sudeti e dei Carpazi Occidentali(che comprende i rilievi Tatra , dove si trovano le cime più elevateIl 19 % della popolazione si occupa del settore primario.Agricoltura poco praticata: a causa del: Clima sfavorevole e per la meccanicizzazione poco moderna.Allevamento: molto diffuso in particolare suini.Abbondati sono le risorse minerarie, il carbone copre il fabbisogno energetico. Sono sviluppate:L’industria siderurgica e metallurgica (Slesia) .l’ industria meccanica (Varsavia) e i porti.è il settore più sviluppato; Rete ferroviarie, stradale e di canali sono molti diffusi in tutta la Polonia.Anche il turismo è molto sviluppato,