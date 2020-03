Multinazionali - Caratteristiche

Multinazionali

Vantaggi

Una multinazionale (MNC) o una multinazionale (TNC) è una società che produce beni o servizi in più di un paese e li vende al mercato mondiale. Spesso hanno strutture complicate: di solito c'è una holding che possiede altre società chiamate controllate. Perché le imprese diventano multinazionali? Le aziende spesso diventano multinazionali perché le dimensioni possono aiutarle a competere con altre imprese.Le dimensioni possono portare a costi di produzione più bassi, forse grazie alle economie di scala. Sono anche in grado di localizzare la produzione in modo più efficiente in termini di costi: possono estrarre le materie prime di cui hanno bisogno e produrre merci più vicine al mercato per ridurre i costi di trasporto. Altre aziende spostano la produzione in paesi con costi bassi, come i bassi salari, o per evitare le barriere al commercio create dai paesi per ridurre le importazioni di merci. Non c'è dubbio che le imprese traggono vantaggio dal fatto di diventare multinazionali. Ma qual è l'impatto sui Paesi in cui operano? Ci sono sia vantaggi che svantaggi per i Paesi come risultato delle multinazionali che vi operano.- Si creeranno posti di lavoro e si ridurrà la disoccupazione.- Nuovi investimenti in edifici e macchinari aumenteranno la produzione di beni e servizi.- Le importazioni potrebbero essere ridotte, dato che ora nel paese vengono prodotte più merci.- Le tasse pagate dalla multinazionale aumenteranno i fondi per il governo localeSvantaggi- I posti di lavoro creati sono spesso non qualificati.- Le aziende locali possono essere costrette a cessare l'attività in quanto le multinazionali sono di solito più efficienti e hanno costi inferiori.- Le multinazionali spesso consumano risorse non rinnovabili.- Le multinazionali potrebbero avere molta influenza sia sul governo che sull'economia del paese.- Le risorse naturali locali vengono sfruttate.- Le multinazionali possono causare inquinamento (impatto ambientale - mancanza di leggi ambientali rigorose nei paesi ospitanti).- I lavoratori sono sfruttati (salari bassi, cattive condizioni di salute e sicurezza).