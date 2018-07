Messico - Caratteristiche

Messico

II Messico confina a nord con gli Stati Uniti d'America, a est con l'Oceano Atlantico, a sud--est con il Guatemala e il Belize e a ovest infine con l'Oceano Pacifico. La superficie dello stato è maggjore di quella Italiana e il territorio è prevalentemente collinare. II territorio è dominato da un vastissimo altopiano fiancheggiato da due catene montuose, la Sierra Madre occidentale e orientate. La principale vetta del Messico è Pico de

Orizaba e il principale corso d'acque è il Rio Grande.

II clima è motto umido.



La capitale dello stato è città di Messico e si trova a sud, in essa si concentra una notevole parte delta popolazione. La popolazione è maggiore di quella Italiana ma la densità èminore. Le varie etnie sono formate da meticci (80%),minoranze di amerindi (circa 10%) e bianchi.L'agricoltura, in generale è trascurata a causa della siccità e le principali culture sono grano, frumento, orzo, riso, fagioli, potate,caffè,cotone, canna da zucchero. Molto importante è la frutticoltura. Bovini, suini, ovini, cavalli, asini e animali da cortile compongono l'altevamento.Anche la pesca è altrettanto sviluppata ed è composta da crostacei, lucci, sardine, alici, tonni, acciughe, ostriche e sgombri. Per`quanto riguarda l'industria le più sviluppate sono: chimica , siderurgica, alimentare, cartaria conciaria e tessile.Le ricchezze del sottosuolo, varie e ingenti, rappresentano una delle maggiori risorse del paese; oltre all'argento, di cui il Messico è il primo produttore mondiale, si estraggono ferro, fluorite, fosfati, mania, uranio,oro,rame,piombo e zinco, antimonio, grafite, manganese, barite, zolfo e tungsteno. Imponenti sono anche le risorse di gas naturale e di petrolio , quest'ultimo,viene estratto soprattutto a Veracruz, Tabasco e Chiapas.Il servizio aereo, assai sviluppato, e in moltissimi aeroporti si trovano voli sia locali sia internazionali.