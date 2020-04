Malawi - Descrizione

Il Malawi è un piccolo stato dell’Africa orientale, senza sbocco sul mare e quasi del tutto circondato dal Mozambico. Esso gravita intorno al Lago Malawi che in epoca coloniale si chiamava Lago Nyassa e Nyasaland era il nome del territorio. Il nuovo nome fu adottato dopo l’indipendenza concessa dalla Gran Bretagna nel 1962.Il lago costituisce una notevole risorsa economica sia per la pesca che pere il turismo. Esso è posto a circa 500 metri di altezza ed occupa il fondo dell’estrema parte meridionale della fossa tettonica della Rift Valley. La sua origine tettonica; infatti, ha una profondità che supera 700 metri e le rive opposte sono parallele e costituite da due pendii scoscesi. Il lago è di difficile accesso sia per la configurazione orografica del territorio che lo circonda, sia a causa del suo emissario, lo Shire, che lo collega allo Zambesi che per lunghi tratti presenta banchi di sabbia e nel corso superiore ininterrotto da numerose cascate. Sul lago è difficile anche la navigazione a causa delle frequenti tempeste e dei livelli troppo variabili che raggiungono, a volte una differenza che supera i 7 metri. Queste variazioni sono causate dalla vegetazione che crea intasamenti e dai depositi dello Shire. Di conseguenza, sulle rive si trovano soltanto attracchi portuali di fortuna perché gli attracchi fissi rischierebbero di trovarsi o sotto il livello dell’acqua o all’asciutto.La situazione economica del paese risente di molti fattori negativi soprattutto della sovra popolazione e dell’isolamento geografico. Migliore è la situazione della parte meridionale del paese per le condizioni ambientale più favorevole. Èda questa zona che proviene la maggior parte dei prodotti delle piantagioni come tè, tabacco e cotone. Fra le culture di sussistenza dobbiamo ricordare il mais. Sai prodotti agricoli, si aggiunge lo sfruttamento della foresta da cui si trae una discreta quantità di legno pregiato come il teck o il cedro. Una piccola parte del territorio è adatta al pascolo e all’allevamento di bovini e di caprini. Il rimanente 50% è improduttivo, vista l’orografia molto tormentata. L’industria è poco significativa: essa si limita ad alcuni impianti per la lavorazione del tabacco, per la trasformazione dei prodotti agricoli e per la produzione su piccola scala di generi di prima necessità. Le risorse minerarie sono inesistenti. Tenuto conte di queste limitate disponibilità è ovvio che il paese non è in grado di far fronte al continui incremento demografico. Le attività commerciali e industriali sono concentrate a Blantyre che conta oltre 500.000 abitanti, mentre la capitale, Lilongwe, ne conta 400.00. Poiché il reddito pro-capite è molto basso, un numero elevato di lavoratori emigra verso i paesi vicini.