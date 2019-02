Lugano - Descrizione

Lugano

Coni circa 28.000 abitanti, Lugano è la più importante città del Canton Ticino. La città si estende su di un’insenatura del lago omonimo, circondata da alture ricoperti di boschi. Esposta a mezzogiorno, è una stazione climatica e turistica particolarmente apprezzata durante le stagioni intermedie (autunno e primavera).l’organizzazione di numerose feste e distrazioni offerte ai turisti come spiagge, tennis, golf, equitazione, casino, fa onore alla Svizzera. Lugano è anche un centro di escursione, punto di partenza per visitare anche il lago di Como e il lago Maggiore. Importante stazione ferroviaria sulla linea per il San Gottardo, la città ha un aspetto moderno con un’economia fondata non solo sul turismo, ma anche sull’industria tessile e dell’abbigliamento. Infatti molte multinazionali del settore hanno la sede legale o logistica nei dintorni della città. Lugano è ben collegata con il resto del paese e con l’Italia sia con la ferrovia, sia grazie all’aeroporto che la unisce con voli giornalieri con Zurigo. L’economia della città dipende molto dalla presenza in tutti i campi dei frontalieri italianiIl centro città, riservato ai pedoni è caratterizzata da piccole strade in pendio o a scale, costituisce il paradiso per tutti i turisti che si vogliono dedicare agli acquisti. Altre attrattive sono:• Il Monte Generoso che con i suoi 1700 metri di altezza, una volta arrivati sulla sommità, permette di godere di un superbo panorama sulle Alpi, su lago di Como, e se il tempo lo permette, la vista si può estendere fino agli Appennini• La Svizzera in miniatura, a 7 chilometri dalla città che offre la ricostituzione in scala 1/25 delle principali curiosità di ogni cantone, con monumenti riprodotti in pietra, ponti, ponti, laghetti a cui si aggiunge l’evocazione delle grandi attività economiche del paese• Villa Heleneum che ospita il museo delle culture extraeuropee: situata in riva allago, è stata costruita in stile neoclassico• Santa Maria degli Angeli, antica chiesa conventuale risalente alla fine del XV secolo vcon interessanti affreschi di Bernsardino Luini.