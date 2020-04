Liechtenstein - Aspetti geofisici ed economici

Il Liechtenstein è uno dei più piccoli Stati del mondo e si trova stretto fra l’Austria e la Svizzera. Su di una superficie di 160 chilometri quadrati, vivono 37.500 abitanti circa di cui 5.500 nella capitale Vaduz.Vaduz è dominata dal castello residenziale del Principe, che risale al XII secolo.Distrutto dai soldati svizzeri nel 1499, durante la guerra contro la Lega Sveva, esso è stato riedificato nel 1910, secondo il progetto originario. Esso contiene una ricca collezione di opere d’arte. Politicamente è una monarchia costituzionale, retta da un Principe. Può essere considerata una sorta di curiosità geopolitica perché esso ha sopravvissuto a tutti gli eventi che nel corso del XX secolo si sono succeduti in Europa e che ne hanno cambiato il volto. Infatti, il Liechtenstein è riuscito a raggiungere una prosperità ed un livello di vita notevoli, nonostante la mancanza di risorse naturali. Esso ha saputo di volta in volta sfruttare la situazione appoggiandosi ora alla Svizzera ora all’AustriaIl territorio è diviso in due parti, l’Unterland pianeggiante a nord un Oberland montuoso a sud. La pianura, di origine alluvionale, non è altro che quella del Reno che attraversa l’intero paese, segnando il confine con la Svizzera. Nel Reno confluiscono tutti i corso d’acqua che solcano la regione.La presenza di un grande fiume ha reso possibile una fertilità delle terre pianeggianti che producono cereali, soprattutto mais, frutta, patate e uva da cui si ricava un eccellente vino rosso. In passato, il Reno ha causato imponenti alluvioni; tuttavia a seguito di poderose opere di imbrigliatura, gli alluvioni non si sono più prodotti, anzi i lavorio di arginatura hanno permesso la bonifica di alcune terre. Invece, le pendici dell’ Oberland sono ricoperte da boschi e da foreste di faggi, di abeti e larici che in totale ricoprono circa1/4 della superficie del paese. Qui il clima è tipicamente alpino con precipitazioni abbastanza abbondanti. Invece nell’Unterland le precipitazioni sino più scarse e la temperatura non raggiunge mai livelli troppo bassi, grazie ai rilievi meridionali dell’ Oberland che costituiscono una barriera ai venti freddi che provengono dalle Alpi.Il paesaggio attira numerosi turisti, sia d’inverno che d’estate, soprattutto dai due paesi confinanti, un afflusso favorito da una buona rete stradale di collegamento e da una linea ferroviaria Zurigo-Innsbruck e da una valida attrezzatura alberghiera. L’economia si base sull’agricoltura, sull’allevamento su alcune industrie fra cui le più sviluppate sono quella tessile e quella cartaria. Quest’ultima utilizza il legname presente in zona. e soprattutto su di un sistema bancario che attira molti capitali per i vantaggi fiscali offerti. Per questo motivo un buon numero di società a carattere finanziario hanno scelto il Principato come sede ufficiale, pur operando in altri paesi.