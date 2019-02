Lago di Como

Nell’epoca quaternaria, a seguito dell’abbassarsi della temperatura, delle enormi lingue di ghiaccio invasero la lunga e stretta valle che attualmente è occupata dal lago. Il ghiacciaio, nella sua opera di erosione, allargò e approfondì il lungo solco; in epoche successive, il ghiaccio si sciolse e la grande conca si riempì di acqua. Anticamente, la superficie del lago occupava un’estensione maggiore dell’attuale, Con l’andar del tempo ognuno dei fiumi immissari hanno trasportato notevoli quantità di detriti, facendo avanzare sempre più la propria foce. Si sono così create delle piccole penisole sulle quali ora sorgono dei piccoli borghi. Per esempio: il maggior immissario, l’Adda, con le sue alluvioni ha formato il Pian di Spagna che nella parte settentrionale del lago, con il suo continuo avanzare isolò un piccolo specchio d’acqua che, attualmente, è diventato il Lago di Mezzola.Rispetto agli altri laghi italiani, il lago di Como occupa il 1° posto per la massima profondità (410 metri) ed il 3° per la superficie ed il volume delle acque.I maggiori immissari del lago sono l’Adda er la Mera, ma ce ne sono altri 35. Molti hanno l’aspetto di torrenti impetuosi ed hanno inciso profondamente le pareti montuose e formano gole incassate e scoscese. Da Lecco, esce l’unico emissario, l’Adda. La sua portata media è di 210 metri cubi al secondo che corrisponde approssimativamente al quantitativo d’acqua degli immissari del lago.La massa d’acqua del lago mitiga le eccessive temperature su tutta la costa e sui pendii all’intorno. In inverno le numerose zone riparate offrono soggiorni piacevoli, mentre d’estate il caldo è alleviato da una ventilazione quasi costanteLa mitezza del clima, permette la crescita sulle rive del lago di numerose specie di piante anche esotiche e soprattutto rododendri, azalee, camelie, magnolie, olivo, limone. Le acque del lago sono ricche di lucci, pesci persici e trote lacustri.