Isole Vergini statunitensi: aspetti amministrativi ed economici

Le Isole Vergini statunitensi si trovano nel Mar dei Caraibi ad est di Portorico, prima del gruppo delle Piccole Antille.Esse furono chiamate così da Cristoforo Colombo che le scopri nel corso del suo secondo viaggio nel Nuovo Mondo nel 1493. Si tratta di circa 60 isole di origine vulcanica, per un totale di 344 chilometri quadrati che appartengono agli Stati Uniti.Fino al 1916 esse sono appartenute alla Danimarca. Data la loro grande importanza strategica per il fatto che dominano uno dei passaggi che permettono il transito dall’Atlantico verso il Mar delle Antille, gli U.S.A. ne sollecitarono la vendita alla Danimarca che le cedette per 25 milioni di dollari perché temevano un attacco tedesco. D’altra parte, a causa della presenza di sottomarini tedeschi, alla Danimarca era quasi impossibile tenere contatti fra la madre patria e le isole. Automaticamente, dopo la cessione, i cittadini delle Isole Vergini, acquisirono la cittadinanza statunitense. Politicamente si tratta di un territorio non incorporato nelle Stati Uniti, con presidente Donald Trump. Questo significa che gli abitanti non pagano imposte federali, non fanno il servizio militare ma non hanno diritto di voto alle elezioni presidenziali e per il Congresso degli Stati Uniti.Oggi l’importanza strategica delle isole è molto diminuita, tuttavia le tre isole principale, in pratica le uniche che possono contare su insediamenti fissi, hanno registrato un rapido aumento della popolazione. L’attività economica predominante è il turismo (2 milioni di presenze all’anno soprattutto legato a scalo dei crocieristi) che è concentrato su Charlotte Amalie,la capitale, situata nell’isola di Saint Thomas e che conta quasi 20.000 abitanti Importante è anche Il settore manifatturiero consiste principalmente nella distillazione artigianale del rum. L'agricoltura è poco sviluppata e la maggior parte di generi alimentari è oggetto di importazione. Una qualche importanza riveste la coltivazione della canna da zucchero, la frutticoltura tropicale (banane, ananas e agrumi). Esistono anche delle piccole industrie il cui insediamento è favorito da sgravi fiscali. Il settore manifatturiero ruota principalmente nella distillazione artigianale del rum. Gran parte dell'energia è generata grazie al petrolio importato, cosa che rende il costo dell'energia fino cinque volte più alto che nel resto degli Stati Uniti. L’ energia prodotta viene utilizzata in gran parte per la desalinizzazione dell'acqua.