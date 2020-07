Impatto geografico delle telecomunicazioni

Con il termine telecomunicazioni si intendono le forme di comunicazione a distanza. Oggi, grazie alle telecomunicazioni, è possibile creare una fitta rete informativa che mette in contatto in tempi rapidissimi persone in ogni parte del mondo.Alla posta, al telegrafo, alla radio, al telefono, al fax e alla televisione si sono aggiunti negli ultimi anni i telefoni cellulari e internet, mentre nuove forme di comunicazione sempre più all’avanguardia sono oggetto di studio e ricerca .La trasmissione di segnali a distanza può avvenire, come per la radio, la televisione e il telefono, tramite l’invio di un segnale elettromagnetico da un trasmettitore elettrico a un’antenna ricevente. Oggi la trasmissione avviene tramite satelliti artificiali in orbita nello spazio, che inviano il segnale alle antenne paraboliche, oppure grazie alle fibre ottiche, che permettono il passaggio di un’enorme mole di dati attraverso sottili cavi.Fibre ottiche: filamenti lunghi e sottili di materiale trasparente (plastico o vetroso) che riescono a condurre grandi quantità di energia luminosa o elettromagnetica.Vie d’aria: il settore del trasporto aereo sta vivendo negli ultimi anni uno sviluppo notevole: i collegamenti aerei sono sempre più frequenti e il numero degli aeroporti sta crescendo in tutti i Paesi del mondo. Il trasporto per via aerea è utilizzato soprattutto per le persone, meno per le merci dato il costo elevato. Gli aeroporti sorgono in prossimità delle maggiori città anche se, a causa del forte rumore, non possono essere collocati nei pressi dei centri abitati .