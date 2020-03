Globalizzazione sotto l'aspetto geografico

Globalizzazione

Secondo l’articolo numero 361 del Compendio della dottrina sociale della Chiesa, la globalizzazione è un processo di crescente integrazione delle economie nazionali sul piano del commercio di beni e servizi e delle transazioni finanziarie.L’economia globale è quell’economia che gestisce il movimento economico dei beni e dei servizi in tutto il mondo.L’economia solidale, invece, è l’economia mondiale che serve per dare il giusto equilibrio economico ai molteplici protagonisti che si trovano all’interno della catena di produzione economica. L’economia solidale consiste, quindi, nel rispetto morale delle persone, delle aziende e degli enti che producono ed entrano in collaborazione tra loro nella filiera produttiva.Nell’economia mondiale si possono individuare tre questioni:- La prima è la lotta tra le varie potenze economiche. Qui si sviluppa la ricerca di voler affermare il proprio stato nelle economie mondiali rispetto a quelle degli altri;- La seconda è lo sfruttamento della popolazione per cui vengono utilizzate le persone e la loro forza lavoro senza avere alcun tipo di riguardo verso la persona stessa e i suoi diritti;- La terza sono le varie strategie individualiste, in cui è presente la ricerca delle strategie economiche che non tengono conto del dialogo economico internazionale.